Vor Taylor-Hochzeit: Ed Kelce zeigt seine neue Begleitung

Kurz vor der mit Spannung erwarteten Hochzeit seines Sohnes Travis Kelce (36) mit Popstar Taylor Swift (36) scheint auch Ed Kelce, der Vater des NFL-Stars, wieder eine Frau an seiner Seite gefunden zu haben. Der Sportler-Vater postete kürzlich ein Foto auf Instagram, das ihn gemeinsam mit einer Frau namens Doree Hepner zeigt. Dazu schrieb er schwärmerisch: "Mit der dynamischen und wunderschönen Doree Hepner im 118 North, beim Zuhören von York Street Hustle: ihrer Summer Soul(stice) Show." Der Post stammt offenbar aus Pennsylvania und sorgt bei Fans der Kelce-Familie im Netz sofort für Gesprächsstoff.

Das Foto gilt als einer der öffentlichsten romantischen Auftritte Eds auf Social Media und dürfte nicht zuletzt deshalb so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil das Interesse an der Kelce-Familie gerade besonders groß ist. Immerhin steht am 3. Juli eine der wohl spektakulärsten Hochzeiten der letzten Jahre bevor: Travis Kelce und Taylor Swift wollen laut TMZ zwischen 1.100 und 1.200 Gäste in den Madison Square Garden in New York City einladen. Zu den bestätigten Gästen sollen unter anderem Sängerin sombr, Taylors ehemals beste Freundin Karlie Kloss (33) sowie Musiker Benson Boone (23) gehören. Ob Doree als Eds Plus-Eins dabei sein wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Ed war knapp 25 Jahre mit Donna Kelce (73) verheiratet, bevor die beiden sich in gegenseitigem Einvernehmen scheiden ließen. Zuletzt hatte er öffentlich einen Verlust verarbeitet: Im August vergangenen Jahres trauerte er auf Facebook um seine langjährige Partnerin Maureen Maguire, die im Alter von 74 Jahren verstorben war. Nun scheint der Vater von Travis und dessen Bruder Jason Kelce (38) ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Ed Kelce

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Donna Kelce, Januar 2025