Vater von Travis Kelce trauert um seine große Liebe Maureen

Ed Kelce, der Vater der beiden NFL-Stars Jason (37) und Travis Kelce (35), muss einen schweren Verlust verkraften. Am 2. August teilte er über seinen Facebook-Account die Nachricht vom Tod seiner langjährigen Partnerin Maureen Maguire, die im Alter von 74 Jahren verstorben ist. Wie aus dem geteilten Nachruf hervorgeht, sei sie "friedlich im Kreise ihrer Liebsten eingeschlafen". Sie soll in den kommenden Tagen in Pennsylvania beerdigt werden.

Die Traueranzeige hob hervor, dass Maureen später im Leben eine besondere Begeisterung für Football entwickelte und zahlreiche Spiele an der Seite von Ed besuchte. In einem Interview mit der L.A. Times erzählte Ed zu Beginn des Jahres, dass Maureen sogar Travis' Freundin Taylor Swift (35) auf humorvolle Weise kennengelernt hatte. Als diese gerade ein Foto mit Ed machte, scherzte Maureen lachend: "Hey, das ist mein Freund!" Ein anderes Mal bewies sie Humor, als Ed bei einer früheren Begegnung der Name der weltberühmten Sängerin entfallen war und Maureen ihn mit einem neckischen "Das ist Taylor Swift, du Idiot" aufklärte.

Maureen hinterlässt drei Kinder, sechs Enkelkinder sowie ihre Geschwister John und Loretta. Zuvor war Ed 25 Jahre lang mit Donna Kelce (72), der Mutter von Jason und Travis, verheiratet. Die Beziehung zu Maureen war für ihn eine neue, glückliche Lebensphase. Sie unterstützte ihn auch dabei, Teil des Lebens seiner berühmten Söhne zu sein, die weltweit für ihre Erfolge im Football gefeiert werden.

Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce, Juli 2024

Getty Images Taylor Swift und Ed Kelce

