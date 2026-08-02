Nach Baby Nummer drei sieht Karlie Kloss alles anders

Karlie Kloss (33) hat auf Instagram einen ungewohnt persönlichen Einblick in ihr Leben als Mutter gewährt. In einem Post vom 30. Juli teilte das Model intime Momente aus ihrer Mutterschaftsreise – von Ultraschallbildern über zärtliche Aufnahmen mit ihren Babys bis hin zu ehrlichen Szenen aus dem Alltag einer berufstätigen Mutter. So ist unter anderem ein Foto zu sehen, das sie beim Milchabpumpen auf einer Flugzeugtoilette zeigt, sowie eines, auf dem ihr Baby neben einer Yogamatte schläft, während sie sportelt. Karlie und ihr Mann Joshua Kushner (41) sind seit 2018 verheiratet und haben gemeinsam drei Kinder: die Söhne Levi und Elijah sowie Töchterchen Rae, das im vergangenen September zur Welt kam.

In ihrem Beitrag reflektiert Karlie, wie sehr die Mutterschaft sie verändert hat. "Eine der größten Veränderungen war die Erkenntnis, dass es bei der Mutterschaft nicht darum geht, alles 'richtig' zu machen", schreibt sie. "Es geht darum, herauszufinden, was für die eigene Familie funktioniert, und dabei lernen, sich selbst zu vertrauen." Irgendwann zwischen dem ersten und dem dritten Kind habe sie aufgehört, nach perfekten Antworten zu suchen. Stattdessen habe sie gelernt, Kompromisse zu finden und anzunehmen. "Wenn ich auf diese Momente zurückblicke, bin ich für jede Jahreszeit, jede Lektion und für drei glückliche, aufblühende Kinder dankbar", fügt die 33-Jährige in ihrem Post hinzu.

Rae, das jüngste der drei Geschwister, scheint das Familienleben besonders bereichert zu haben. Bereits sieben Monate nach der Geburt der kleinen Tochter schwärmte Karlie, wie sehr sie es liebe, eine Mädchen-Mama zu sein. Sowohl das Model als auch Joshua verzichten in der Öffentlichkeit darauf, die Gesichter ihrer Kinder zu zeigen. Dennoch gewährt Karlie ihren Followern ab und zu kleine Einblicke in das gemeinsame Familienleben. Zum Vatertag etwa teilte sie eine Reihe von Schnappschüssen, die Joshua mit den Kindern am Strand zeigten – darunter auch eines, auf dem er die kleine Rae im Arm hält. Am 3. August feiert Karlie übrigens ihren 34. Geburtstag.

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Getty Images Karlie Kloss, Model

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Instagram / karliekloss Karlie Kloss schwanger mit ihren Kindern, Juli 2026

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Instagram / karliekloss Karlie Kloss mit ihrer Tochter