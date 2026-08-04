Kylie Kelce verrät Zweitnamen für möglichen zukünftigen Sohn

Kylie Kelce (34) hat jetzt verraten, welchen Namen sie und ihr Ehemann Jason Kelce (38) für einen Sohn im Kopf hatten – wären die beiden Footballstars Eltern eines Sohnes geworden. In der aktuellen Folge des "Sunday Sports Club Podcast" plaudert Kylie ganz offen über potenzielle Babynamen und verrät, dass sie und Ehemann Jason trotz vier Schwangerschaften nie einen Jungennamen festgelegt haben. Stattdessen hätten sie nur eine klare Idee für den Zweitnamen verfolgt, die sehr eng mit ihren Familien verbunden ist.

Weil beide Väter den Namen Edward tragen, wäre dieser Name für einen potenziellen Sohn zumindest in die engere Auswahl gekommen – allerdings nur als Zweitname, wie Kylie gegenüber dem Magazin People ausdrücklich betonte. "Ich würde sagen, da beide unsere Väter Edward heißen, wäre es naheliegend, Edward als Zweitnamen zu wählen." Weiter sagt sie im Podcast: "Ich glaube nicht, dass wir überhaupt einen Jungennamen ausgesucht haben, weil wir jedes Mal das Geschlecht erfahren haben."

Statt eines Sohnes wirbeln heute vier Mädchen durch das Haus der Kelces: Wyatt, Elliotte, Bennett und die kleine Finnley. Auf ihrem eigenen Podcast "Not Gonna Lie with Kylie Kelce" gibt die stolze Mama regelmäßig Einblicke in den turbulenten Alltag mit vier Töchtern. Dort erzählte sie vor Kurzem, dass besonders Nesthäkchen Finnley schon genau weiß, wie sie sich gegen ihre großen Schwestern durchsetzt – sie habe das Schreien als ihr persönliches Machtmittel entdeckt. Außerdem beobachtet Kylie bei ihren Mädchen ständig wechselnde Bündnisse: Die Schwestern tun sich immer wieder in neuen Paarungen zusammen, während die Jüngste überall mitmischen will. Derzeit regt sich die vierfache Mutter über Babygerüchte auf, die gerade die Runde machen.

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce im Jahr 2018

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihrer Tochter, Mai 2020

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern