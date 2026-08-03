Karlie Kloss feierte Abschlussball und Gala in einer Woche

Karlie Kloss (34) sorgte kürzlich bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" für Lacher, als sie eine kuriose Episode aus ihrer Schulzeit ausplauderte. Als Jimmy (51) sie fragte, ob sie überhaupt einen Abschlussball besucht habe, antwortete das Model spontan: "Klar! Na logisch." Anschließend zeigte sie ein altes Foto von sich und ihrem damaligen Begleiter und erklärte, dass er während der ganzen Schulzeit ihr Schwarm gewesen sei, sie aber "total in die Freundschaftszone" abgeschoben habe. Für den Anlass trug Karlie ein oranges Kleid mit tiefem Ausschnitt, verziert mit Kristallen und Tüll, dazu einen schwarzen Zylinder. Trotz ihrer Körpergröße von über 1,80 Meter entschied sie sich zusätzlich für hohe Absätze.

Was viele nicht wissen: Karlie erlebte 2011 eine echte Terminkollision. "Es war Freitagabend. Wir gingen zum Abschlussball. Das war eine ziemlich große Sache, und dann kam schon der darauffolgende Montag mit der Met Gala", schilderte sie die hektische Woche. Beide Outfits stammten damals von Dior Couture – für die Highschool-Feier ebenso wie für den roten Teppich in New York. Rückblickend kommentierte das Model die Doppelbelastung mit einem Augenzwinkern: "Also, nicht schlecht... für einen Highschool-Teenager." Ihre erste Met Gala hatte Karlie bereits mit 16 Jahren als Zehntklässlerin besucht, damals im Jahr 2009. Zwei Jahre später, bei besagter Terminüberschneidung, wählte sie für den Museumsauftritt ein goldenes, metallisch schimmerndes Kleid.

Heute ist Karlie längst ein Met-Gala-Profi. In diesem Jahr besuchte sie bereits zum 17. Mal das Modeevent im New Yorker Metropolitan Museum und setzte dabei erneut auf ein Kleid von Dior. Auf ihrem YouTube-Kanal nahm sie ihre Fans mit hinter die Kulissen und präsentierte eine voluminöse weiße Robe, die an ein besonderes Kapitel in ihrem Leben erinnert. "Das letzte Mal, dass ich ein weißes Dior-Couture-Kleid getragen habe, war an meinem Hochzeitstag… und jetzt für meine 17. Met", schrieb sie dazu auf Instagram. Abseits des roten Teppichs widmet sich die dreifache Mutter auch anderen Projekten: Vor Kurzem veröffentlichte sie das Kinderbuch "Spaghetti Code". Zudem hat sie eine gemeinnützige Organisation, Kode With Klossy, mit der sie bislang über 12.000 Menschen das Programmieren beigebracht hat.

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Getty Images Karlie Kloss bei der Met Gala, Mai 2025

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Getty Images Karlie Kloss, Model

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Instagram / karliekloss Karlie Kloss mit ihrer Tochter