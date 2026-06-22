Bachelorparty vor Taylor-Hochzeit? Travis heizt Gerüchte an

Travis Kelce (36) macht offenbar das Beste aus seinen letzten Tagen als Junggeselle! Der NFL-Star wurde laut TMZ am Freitagabend in Los Angeles in bester Gesellschaft gesichtet: Zunächst besuchte er mit einer größeren Gruppe das Konzert von DJ Chris Lake im LA State Historic Park, bevor die Truppe den Abend im Bird Streets Club ausklingen ließ – einem der angesagtesten und exklusivsten Clubs der Stadt. Weiter ging das Wochenende in San Diego, wo der 36-Jährige gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce (38) sowie weiteren Freunden auf dem Deck eines Flugzeugträgers Zeit verbrachte und anschließend ein NASCAR-Rennen auf der Naval Base Coronado verfolgte. Viele Fans fragen sich nun: Läuft hier gerade heimlich Travis' große Bachelorparty vor der Hochzeit mit Taylor Swift (36)?

Ob es sich bei dem Wochenende tatsächlich um Travis' Junggesellenabschied handelt, ist offiziell noch nicht bestätigt. Allerdings sprechen einige Hinweise dafür – unter anderem soll Taylors Bruder Austin Swift ebenfalls Teil der feiernden Gruppe gewesen sein. Auch ein Besuch in einer berühmten Dive Bar in West Hollywood sowie eine entspannte Golf-Simulator-Session gehörten zum Programm des langen Wochenendes. Währenddessen scheint seine Verlobte Taylor untergetaucht zu sein: Nachdem sich Freundinnen für einige Tage in ihrem Haus in Rhode Island einquartiert hatten, soll sie das Anwesen laut dem Medium kurz vor einem großen Feuerwerk in der Nähe verlassen haben. Wo sie sich momentan aufhält, ist unklar.

Travis und Taylor sollen sich demnächst das Jawort geben – Berichten zufolge ist die Hochzeit für den 3. Juli in New York City geplant, wobei sogar der Madison Square Garden als Veranstaltungsort gehandelt wird. Travis und die Sängerin machten ihre Beziehung im Sommer 2023 publik, nachdem Taylor mehrere Spiele der Kansas City Chiefs besucht hatte. Seitdem sorgt das Paar regelmäßig für Schlagzeilen. Sein älterer Bruder Jason, der nun mit auf dem Ausflug dabei ist, beendete im März 2024 nach über zwölf Jahren seine Karriere als Center bei den Philadelphia Eagles. Jason ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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Getty Images Travis Kelce mit Freunden auf dem Deck der USS Carl Vinson vor dem NASCAR-Rennen in San Diego, 21. Juni 2026

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Getty Images Taylor Swift mit ihrem Bruder Austin, Januar 2014