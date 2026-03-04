Nicht schwanger: Katie Price spricht offen über Wechseljahre

Katie Price (47) hat jetzt erstmals öffentlich über ihre massiven Beschwerden in den Wechseljahren gesprochen. Der Realitystar leidet unter starken Symptomen wie nächtlichen Schweißausbrüchen und Gedächtnislücken. Nachdem Katie Anfang des Jahres über soziale Medien verkündet hatte, schwanger mit dem Baby ihres neuen Ehemanns Lee Andrews zu sein, stellte sie nun klar: Sie erwartet kein sechstes Kind. Stattdessen nimmt sie eine Hormonersatztherapie, um die belastenden Symptome der Menopause zu behandeln. Die frühere Glamour-Model-Ikone kämpft derzeit mit den körperlichen Veränderungen, die diese Lebensphase mit sich bringt.

Gegenüber The Sun schilderte Katie, wie sehr sie unter den Wechseljahresbeschwerden leidet. "Ich nehme HRT wegen all dieser furchtbaren perimenopausalen Symptome: Nachtschweiß und Gedächtnisnebel", erklärte die Britin. Die Medikation lasse sie so stark schwitzen, dass sie nachts aufwache und denke: "Oh nein, ich habe mich vollgepinkelt." Auch ihr Gedächtnis sei so schlecht geworden, dass sie sich nicht einmal mehr an die Namen ihrer Haustiere erinnern könne. "Es ist so deprimierend", fügte sie hinzu. Katie gestand zudem ein, dass sie ihr Alter nun wirklich spüre. Sie "hasse" ihr Aussehen und wisse, dass sie 47 sei. Sie werde "nie wieder jung-jung aussehen", so die Mutter von fünf Kindern.

Katie und Lee, die erst Ende Januar geheiratet haben, haben bereits mehrfach öffentlich über ihren Kinderwunsch gesprochen. Lee postete sogar KI-generierte Bilder, die zeigen sollen, wie ihre gemeinsamen Kinder aussehen könnten, und schrieb in einer Instagram-Story: "Ich möchte, dass unser Baby deine Augen hat." Die Gerüchte um eine Schwangerschaft hatte Katie allerdings in einem YouTube-Video selbst ausgeräumt, indem sie einen Schwangerschaftstest in die Kamera hielt und sagte: "Nein, ich bin nicht schwanger – aber eines Tages werde ich es sein." Katie ist bereits Mutter von Harvey (23), Junior (20) und Princess (18) sowie Jett und Bunny aus früheren Beziehungen.

Imago Katie Price im Juni 2025

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr neuer Ehemann Lee

Instagram / katieprice Katie Price mit ihren Kindern in einem Restaurant, März 2024