Schönheitsdruck ade: Isabell Horn fordert mehr Selbstliebe

Bei der "Ernsting's family Fashion Show" in Hamburg hat sich Isabell Horn (42) mit einer klaren Botschaft zu Wort gemeldet: Die Schauspielerin sprach im Promiflash-Interview offen über Schönheitsdruck und rief dazu auf, mehr Selbstliebe zu praktizieren. "Ich finde, wir sind alles nur Menschen. Das ist alles vollkommen natürlich, dass man auch alt hat oder dass der eine ein bisschen weiblicher, ein bisschen kurviger ist. Der andere ist schlank. Ich finde, das sollte man alles irgendwie über Bord werfen und einfach zu dem stehen, was man hat", betonte Isabell im Gespräch.

Dabei nahm sie sich als Mutter kein Blatt vor den Mund und wandte sich insbesondere an Frauen, die nach einer Schwangerschaft mit ihrem veränderten Körper hadern: "Auch gerade wir Muttis – was wir geleistet haben. Natürlich verändert sich der Körper nach der Geburt. Aber ja, also mehr Selbstbewusstsein, mehr Liebe für sich!" Isabell ist selbst Mutter von zwei Kindern und weiß damit aus eigener Erfahrung, wovon sie spricht.

Isabell spricht aber nicht nur über Körperbilder und Selbstliebe, sondern spricht auch Themen an, die in der Gesellschaft oft noch unter den Teppich gekehrt werden. Im ARD-Gesund-Podcast "Raus aus der Depression" öffnete sie ihr Herz und berichtete von drei schweren depressiven Episoden. "In den schlimmsten Phasen, da hab ich es nicht mal geschafft, mir irgendwie die Haare zu waschen oder einkaufen zu gehen. Ich lag nur im Bett, ich konnte auch nichts essen", sagte sie damals und machte auch klar, wie dunkel es zeitweise in ihr aussah: "Ich hatte so düstere Gedanken und dann hat mir tatsächlich mein Ex-Freund geholfen."

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Imago Isabell Horn, Juni 2026

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AEDT / ActionPress Isabell Horn, Oktober 2023

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ActionPress / AEDT Isabel Horn im Mai 2023