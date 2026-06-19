Strenge Mama? Isabell Horn verrät offen ihren Erziehungsstil

Bei der "Ernsting's family Fashion Show" in Hamburg hat Schauspielerin Isabell Horn (42) jetzt im Promiflash-Interview einen offenen Einblick in ihren Alltag als Mutter gegeben. Die zweifache Mama sprach dabei über die Frage, ob sie eher zu den strengen Elternteilen gehört oder ihren Kindern viel Freiraum lässt. Ihre Antwort fiel dabei differenziert aus: Von klassischer Strenge will sie sich klar abgrenzen, trotzdem legt sie Wert auf klare Regeln und eine konsequente Linie.

"Eigentlich sind wir beide nicht so richtig streng. Ich würde sagen, wir sind konsequent. Und wir haben auch unsere Regeln, das wissen die Kinder auch", erklärte Isabell im Gespräch mit Promiflash. Je älter die Kinder werden, desto geschickter werden sie allerdings darin, zu diskutieren und zu argumentieren – was die Eltern laut der Schauspielerin durchaus vor Herausforderungen stellt. Dennoch betrachtet sie die Entwicklung positiv: "Wir sind auf einem guten Weg." Dabei betont sie, dass Erziehung auch eine Frage des Hinterfragens sei – und man vieles besser machen könne als früher.

Vor rund sechs Monaten hatte Isabell gegenüber Gala noch ein ganz anderes, sehr privates Thema angesprochen: den unerfüllten Wunsch nach einem dritten Kind. Eigentlich war die Familienplanung abgeschlossen, nachdem Jens vor einiger Zeit eine Vasektomie hatte durchführen lassen. Doch je selbstständiger die beiden Kinder wurden, desto lauter sei der Gedanke an noch ein Baby geworden. "Ich habe das Gefühl, unsere Familie ist noch nicht komplett", hatte sie damals erzählt. Und: "Mir kommen auch gleich die Tränen, wenn ich das ausspreche. Ich befürchte, dass wir einen Fehler gemacht haben."

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Imago Isabell Horn, Juni 2026

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AEDT / ActionPress Isabell Horn, Oktober 2023

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Imago Isabell Horn, Juni 2026