Neben Kindern: So gelingt Isabell Horn glückliche Beziehung

Schauspielerin Isabell Horn (42) weiß, wie man als Paar auch im Alltag mit Kindern nicht den Blick füreinander verliert. Bei der "Ernsting's family Fashion Show" in Hamburg verriet sie Promiflash, worauf es in einer Beziehung ankommt, wenn man gleichzeitig Elternteil ist. Ihr wichtigster Rat: bewusst Zeit zu zweit einplanen – und das ganz konkret. "Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass man eben nicht nur Mama und Papa ist, sondern dass man eben auch ein Liebespaar ist", so Isabell.

Denn genau das brauche eine Beziehung, um lebendig zu bleiben. "Das braucht eben Fürsorge und Zeit", erklärte Isabell weiter. Sie empfiehlt, die Kinder ab einem gewissen Alter gezielt bei Freunden, den Großeltern oder einem Babysitter unterzubringen, um diese gemeinsame Zeit überhaupt erst möglich zu machen. Dabei müsse es nicht gleich ein großes Wochenende zu zweit sein: "Es reicht doch einfach mal ein schöner Abend zu zweit, damit man das wieder so aufleben lassen kann."

Isabell ist Mutter von zwei Kindern und kennt die Herausforderungen des Familienalltags also aus eigener Erfahrung. Sie wurde einem breiten Publikum durch ihre Rolle in der Telenovela Alles was zählt bekannt, in der sie viele Jahre zu sehen war. Heute ist sie auch abseits der Schauspielerei aktiv und teilt auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihr Leben als Mutter. Auch als Paar- und Sexualcoach ist sie aktiv.

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Imago Isabell Horn, Schauspielerin

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Imago Isabell Horn, Juni 2026

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