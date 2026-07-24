GZSZ-Star Isabell Horn kämpfte mit Wochenbettdepressionen

Schauspielerin Isabell Horn (42) hat jetzt sehr persönliche Einblicke in eine schwierige Phase ihres Lebens gegeben. Im Gespräch mit den Ex-Monrose-Sängerinnen Senna Gammour (46) und Bahar Kizil (37) sprach sie im Podcast "Recall" offen über ihre Wochenbettdepression nach der Geburt ihrer Tochter Ella, die heute neun Jahre alt ist. "Es war total schwierig, überhaupt erstmal eine Bindung aufzubauen und du schämst dich absolut als Mutter", erzählt Isabell in der Runde. Sie ergänzt: "Du müsstest ja eigentlich glücklich sein und dein Baby lieben ..., aber das war gar nicht so."

Ihre Hebamme machte Isabell schließlich auf die Erkrankung aufmerksam. Im Podcast schildert sie, wie sie sich in dieser Zeit gefühlt hat: "Ich war total unfähig, ich war super hilflos." Das Thema Depression war ihr damals nicht ganz unbekannt – auch nach ihrem Aus bei der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", wo sie von 2009 bis 2014 DJane Pia Koch spielte, war sie in ein Tief gefallen und hatte Therapie in Anspruch genommen. Die Geburt ihrer Tochter traf sie jedoch deutlich härter. Daher entschied sie sich irgendwann, ihre Erfahrungen öffentlich zu teilen – um anderen Betroffenen Mut zu machen. Der Schritt habe sie befreit. Viele Betroffene hätten sich daraufhin bei ihr gemeldet und sogar bedankt. Für die Geburt ihres Sohnes Fritz, der heute acht Jahre alt ist, fühlte sie sich durch Therapie besser gewappnet. "Alleine hätte ich das gar nicht hinbekommen", so die Schauspielerin.

Heute beschreibt Isabell ihr Leben als ausgeglichen und glücklich. Seit einem Jahr wohnt sie mit ihren Kindern in Berlin – zuvor hatte sie zeitweise mit ihrer Familie in Schweden gelebt. Mit ihrem Partner Jens Ackermann, mit dem sie seit über zehn Jahren zusammen ist, führt sie eine offene Beziehung. "Ich besitze meinen Partner nicht, sondern wir entscheiden uns immer wieder füreinander. Wir lieben uns", erklärt sie im Podcast. Klare Regeln sind für die zweifache Mutter generell wichtig: So hatte die Schauspielerin zuletzt verraten, dass ihr auch in der Erziehung ihrer Kinder eine konsequente Linie am Herzen liegt, wobei sie sich klar von klassischer Strenge abgrenzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Isabell Horn im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Imago Senna Gammour, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Jens Ackermann und Isabell Horn im Februar 2019