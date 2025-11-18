Dann läuft "Traumschiff" mit Valentina Pahde & Isabell Horn

Zum Jahreswechsel dürfen sich Fans wieder auf eine besondere Ausgabe des ZDF-Klassikers freuen: "Das Traumschiff: Afrika – Madikwe" läuft am 1. Januar 2026 zur besten Sendezeit – und diesmal mit prominentem Serien-Nachwuchs an Bord, wie der Sender laut Quotenmeter bekanntgab. Denn gleich zwei frühere GZSZ-Stars feiern ihr Comeback im TV: Valentina Pahde (31) und Isabell Horn (41) übernehmen Gastrollen in der neuen Neujahrsfolge. Bereits ab dem 15. November ist das Abenteuer vorab in der ZDF-Mediathek zu sehen. Neben den beliebten Stammgesichtern Florian Silbereisen (44), Barbara Wussow (64), Daniel Morgenroth und Collien Fernandes (44) sorgen die beiden Schauspielerinnen für frischen Wind auf dem Ozeanliner.

Die Story führt die Crew diesmal ins südafrikanische Madikwe-Reservat – und dort warten gleich zwei emotional geladene Handlungsstränge. Valentina spielt die idealistische Ärztin Sophia Berg, die nach Afrika ausreist, um in einem Krankenhaus zu helfen. Nach einem holprigen Start mit Kapitän Max Parger – gespielt von Florian Silbereisen – knistert es zwischen den beiden schnell. Parallel dazu sorgt das Paar Katja Sommer – gespielt von Isabell – und Björn Wagner – gespielt von Daniel Krauss – für Drama: Sie wollen in Hamburg ein neues Leben beginnen, doch ein überraschender Kuss zwischen ihren Teenager-Kindern Lisa und Paul stellt alles auf den Kopf. Ob die neue Folge an die starken Neujahrsquoten der Vergangenheit anknüpfen kann, bleibt abzuwarten.

Nach den Dreharbeiten für Das Traumschiff meldete sich Valentina damals zu Wort und kam aus dem Schwärmen kaum noch heraus. "Diese Rolle hat mich sofort in ihren Bann gezogen", berichtete die Schauspielerin im Gespräch mit Bild. Die Zeit am Set in Südafrika sei etwas ganz Besonderes für sie gewesen. "Die Dreharbeiten waren für mich eine ganz besondere Zeit: emotional, aufregend und einfach wunderschön", schwärmte sie. Besonders beeindruckt habe sie die Kulisse und die Stimmung am Set. "Die atemberaubenden Orte, das herzliche Team und die berührende Geschichte haben dieses Projekt für mich unvergesslich gemacht."

Anzeige Anzeige

ZDF/Dirk Bartling Collage: GZSZ-Stars Valentina Pahde und Isabell Horn

Anzeige Anzeige

ZDF/Dirk Bartling Paul Wagner, Klara Kleinheins, Isabell Horn und Daniel Krauss in "Das Traumschiff: Afrika: Madikwe"

Anzeige Anzeige

ZDF / Dirk Bartling Valentina Pahde und Florian Silbereisen in "Das Traumschiff: Afrika: Madikwe"