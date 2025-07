Offene Beziehung: Isabell Horn teilt jetzt intime Einblicke

Isabell Horn (41), Schauspielerin und bekannt aus der deutschen Serienwelt, sprach kürzlich erstaunlich offen über ihre sehr private Lebenssituation. Im Gespräch mit Evelyn Weigert (35) in "Alle meine Eltern - Der Real Talk" verriet die 41-Jährige, dass es in ihrer Beziehung mit Jens Ackermann immer wieder zu Diskussionen über sexuelle Bedürfnisse kommt. Hauptthema: Während Jens täglich Lust auf Zweisamkeit hat, reicht Isabell ein geringeres Maß an körperlicher Nähe. "Mein Mann ist jeden Tag rattig", erklärte sie augenzwinkernd. "Wenn ich arbeite, hasse ich das aber wie die Pest." Trotz der Reibungspunkte betonte sie, dass sie ihn über alles liebe und ihre Partnerschaft gefestigt sei.

Um mit den unterschiedlichen Bedürfnissen besser umzugehen, haben Isabell und Jens sich entschieden, in ihrer Beziehung neue Wege zu gehen – sie haben diese geöffnet. "Wir haben mehrfach darüber gesprochen", so die Schauspielerin weiter. Vor allem Isabell war es wichtig, eine Lösung zu finden, um ihrem Mann trotz der Differenzen gerecht zu werden. Ehrlichkeit und Vertrauen sind dabei die Grundpfeiler ihres Modells. Bestimmte Regeln seien allerdings gesetzt. Bislang konnten sie ihre Vereinbarung jedoch noch nicht praktisch umsetzen. "Wir haben einfach kaum Zeit dafür", scherzte die zweifache Mutter.

Die Schauspielerin und ihr langjähriger Partner Jens, mit dem sie bereits zwei Kinder hat, sind seit elf Jahren ein Paar und meisterten in der Vergangenheit nicht nur die Herausforderungen des Elternseins, sondern auch berufliche Verpflichtungen. Isabell betonte, wie wichtig es ihr sei, ihrem Partner Freiraum zu lassen und dabei auch eigene Unsicherheiten zu reflektieren. "Wenn man sich von Eifersucht löst, entsteht eine ganz andere Gelassenheit", erklärte sie. Mit der offenen Beziehung wollten die beiden jedoch keinen Tabubruch begehen, sondern vielmehr eine Balance schaffen, die beide glücklich macht.

Getty Images Jens Ackermann und Isabell Horn im April 2016

ActionPress / AEDT Isabell Horn, Schauspielerin

Getty Images Isabell Horn, Schauspielerin