Verona Pooth verrät Neuerungen bei "Villa der Versuchung"

Moderatorin Verona Pooth (58) lädt wieder zur großen Versuchungs-Party ein: Ab 3. August zieht eine neue Runde Realitystars in die Villa der Versuchung – um 20:15 Uhr bei Sat.1 und parallel auf Joyn. Schauplatz ist diesmal erneut Thailand in der Nähe von Phuket, wo 14 prominente Kandidaten für zwei Wochen in einem vermeintlichen Paradies um satte 250.000 Euro kämpfen. Doch anstatt Luxus pur warten harte Matten, knappe Rationen und jede Menge teure Verlockungen auf die Promis. Verona führt wie schon in Staffel eins mit ihren inzwischen fast legendären Abrechnungszeremonien durch das Spar- und Luxus-Experiment und verspricht schon jetzt, dass es diesmal noch schneller eskalieren soll, wie sie gegenüber Bild verrät.

Im Zentrum des Formats steht die alles entscheidende Frage: Zuschlagen oder verzichten? Denn jeder Komfort – vom bequemen Bett über Sofa oder Pool bis hin zu frischen Outfits aus der "Anziehbar" – wird direkt vom gemeinsamen Jackpot abgezogen. Neu in Staffel zwei ist die Rubrik "Kracher des Tages", die Verona selbst als "Homeshopping auf Reality-Steroiden" beschreibt, wie sie im Interview erzählt. Mit viel Ironie preist die Moderatorin täglich neue Extras an, die die Nervenkostüme der Stars auf die Probe stellen: Wer schwach wird, macht sein Leben angenehmer, schrumpft aber das Preisgeld der gesamten Gruppe. In den Abrechnungsrunden will Verona diesmal noch genauer nachhaken und die Kandidaten zur Rede stellen – mit dem Ergebnis, dass Geheimnisse und Strategien deutlich früher ans Licht kommen sollen, als es vielen lieb ist.

Im Gespräch mit Bild sprach Verona auch über ihren Sohn Diego Pooth (22), der im vergangenen Jahr die Tanzshow Let's Dance gewonnen hat. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, ihn eines Tages in ihrer eigenen Show zu sehen, zeigte sich die Moderatorin offen: "Ich feiere Realitystars, weil sie uns grandios unterhalten. Und bei 'Villa der Versuchung' geht es nicht um billige Flirts, sondern um Geld, Macht und knallharte Strategie." Zunächst stehe für Diego aber der Abschluss seines Studiums in Berlin im Vordergrund, so seine Mutter. Weitere TV-Projekte wären für sie in Ordnung, sofern er sie parallel zur Uni hinbekomme. Abseits der Kameras lebt die Moderatorin aktuell in Dubai und verriet Bild außerdem, dass sie vor allem für schöne Momente "käuflich" sei – etwa für Zeit mit Freunden bei Sonne und einem Glas Wein.

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Joyn/Michael de Boer Verona Pooth, neue Moderatorin von "Villa der Versuchung"

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IMAGO / APress Verona Pooth, Moderatorin

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Getty Images Diego Pooth und seine Mutter Verona Pooth, April 2024