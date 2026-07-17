Das sagen die Fans zum neuen "Villa der Versuchung"-Cast

Die zweite Staffel von Villa der Versuchung steht in den Startlöchern – und die Fans haben zu dem frisch enthüllten Cast eine Menge zu sagen. Auf Instagram fallen die Reaktionen ausgesprochen gemischt aus. Während einige Zuschauer bereits mit Vorfreude auf bestimmte Kandidaten reagieren, sorgen andere Namen in den Kommentaren für weniger Begeisterung. Insgesamt 14 Promis werden wieder in eine Luxusvilla einziehen und sich dort im Verzicht üben.

Besonders viel Zuspruch erhalten Tommy Pedroni (31), Jens Hilbert (48) und Chika Ojiodu-Ambrose. "Mit Tommy wird es einfach nur gut", schreibt ein Fan auf Instagram. Jens kommt ebenfalls gut weg: "Immer mega der Sympathieträger", heißt es in einem Kommentar. Auf Chika freuen sich viele – mit einem besonderen Twist. "Cool, ich freue mich sehr auf Chika, interessant sie auch mal ohne ihre Partnerin Carina zu sehen. Das ist für sie ja doch eine ganz neue Herausforderung", kommentiert ein User. Weniger herzlich fällt die Reaktion auf Thorsten Legat (57) aus. "Warum? Vorfreude ist dahin...", schreibt dort jemand. Ähnlich ernüchtert zeigen sich Fans bei Elsa Latifaj: "Sie ist so auserzählt." Und über Jana Pallaske (47), auch bekannt als Jana Urkraft, sagt ein Fan: "Hoffentlich ist sie nicht so nervig wie im Dschungel."

Ab dem 3. August um 20:15 Uhr können sich die Zuschauer bei Sat.1 selbst ein Bild machen. Moderiert wird die Show erneut von Verona Pooth (58). Neben Tommy, Jens, Chika, Thorsten, Elsa und Jana ziehen unter anderem auch Schauspielerin Jenny Elvers (54), Prince Charming-Bekanntheit Nicolas Puschmann (35) und Society-Lady Tatjana Gsell (55) in die Villa ein. Die erste Staffel lief bereits im vergangenen Sommer erfolgreich auf dem Sender.

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Joyn Verona Pooth, Cover der zweiten "Villa der Vesuchung"-Staffel

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Imago Carina und Chika Ojiodu-Ambrose beim Kino-Preview "Kampf der RealityAllstars" in Köln 2026

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Imago Thorsten Legat beim TV Total Turmspringen in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark in Berlin, 10. Januar 2025

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