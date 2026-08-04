"Villa der Versuchung": Dieser Star muss als Erster gehen

Die neue Staffel von Villa der Versuchung startet direkt mit einer Überraschung: Moderatorin Verona Pooth (58) begrüßt 14 Promis in der glamourösen Villa in Thailand. Doch der Luxus hat seinen Preis, denn jede Annehmlichkeit wird von der gemeinsamen Gewinnsumme abgezogen. Bereits nach der ersten Abrechnungszeremonie müssen die Kandidaten eine folgenschwere Entscheidung treffen. Das Ergebnis sorgt für einen echten Schock: Jens Hilbert (48) erhält die meisten Stimmen und muss die Villa noch am selben Abend verlassen. Mit diesem frühen Exit hatte im Haus offenbar kaum jemand gerechnet.

Schon zum Start zeigte sich, wie schnell das Preisgeld in der Show schrumpfen kann. Von ursprünglich 250.000 Euro waren nach der ersten Runde nur noch 185.050 Euro übrig. Zuvor hatte Verona den Promis den Speiseplan für die ersten Tage eröffnet: Es gab kalte Kartoffeln. Außerdem wartete in Staffel zwei eine Neuerung auf die Teilnehmer, denn neben der Kostbar gibt es nun auch eine sogenannte Anziehbar. Dort müssen die Bewohner ihre Kleidung einzeln kaufen. Bei der ersten Versuchung griff Elsa bereits tief in den Pott und kaufte für 5.000 Euro einen Joker fürs erste Spiel.

Für die übrigen Stars bedeutet das frühe Aus von Jens, dass sie sich in der "Traumvilla" auf bis zu zwei Wochen Verzicht, knallharte Gruppenentscheidungen und ständige Diskussionen um jede Geldausgabe einstellen müssen. Schon im Vorfeld sorgte der bunte Mix aus Realitystars und Promis bei den Zuschauern für gemischte Reaktionen – einige freuen sich auf das Wiedersehen mit ihren Favoriten, andere sind skeptisch, wie harmonisch das Zusammenleben in der thailändischen Villa werden kann. Wie sich die Dynamik nach dem überraschenden ersten Exit entwickelt, wird sich in den kommenden Folgen zeigen. Entscheidend dürfte sein, wer sich aufs Sparen konzentriert und wer den Luxus zulasten der gemeinsamen Gewinnsumme genießt – und damit womöglich als Nächstes ins Visier der Mitbewohner gerät.

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Joyn Verona Pooth, Cover der zweiten "Villa der Vesuchung"-Staffel

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