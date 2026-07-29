Geldnot bewegte Annika Kärsten-Hoenig zur Reality-Teilnahme

Finanzielle Not hat Annika Kärsten-Hoenig (41) dazu bewogen, erstmals in einer Reality-TV-Show mitzumachen. Gegenüber dem Magazin Bunte spricht die 41-Jährige offen über ihre Beweggründe für die Teilnahme an der Sat.1-Sendung Villa der Versuchung: "Natürlich geht es ums Geldverdienen. Deswegen bin ich dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, Geld für meine Familie zu verdienen." Hintergrund ist die schwierige finanzielle Lage, in die sie nach der schweren Erkrankung ihres Mannes Heinz Hoenig (74) geraten ist.

Im Gespräch schildert Annika, wie ernst die Lage für sie und ihren Mann geworden ist. "Unsere Reserven waren total aufgebraucht", erklärt sie und macht deutlich, dass die gesundheitliche Krise von Heinz nicht nur emotional, sondern auch finanziell Spuren hinterlassen hat. Die frühere Krankenschwester musste nach eigenen Worten sogar ihre Altersvorsorge auflösen, um laufende Kosten zu decken. Sie mache deshalb kein Geheimnis daraus, warum sie sich auf das Reality-Experiment einlässt. Unterstützung bekommt sie dabei ausgerechnet von dem Mann, dessen Erkrankung die Lage erst so zugespitzt hat: Heinz habe von Beginn an hinter ihr gestanden und zu ihr gesagt: "Anni, fahr los, das ist deine Chance!"

Die Sendung "Villa der Versuchung" läuft ab dem 3. August auf Sat.1 und wird von Verona Pooth (58) moderiert. Annika ist Teil eines insgesamt 14-köpfigen Promi-Aufgebots, zu dem unter anderem auch Schauspielerin Jenny Elvers (54), Schauspielerin Jana Pallaske (47) und Reality-Legende Thorsten Legat (57) gehören. Heinz hatte in der Vergangenheit mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die das Leben der Familie auf den Kopf stellten und nun auch Annika dazu veranlasst haben, neue Wege zu gehen.

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Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig, Autorin und Frau von Heinz Hoenig

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Joyn Verona Pooth, Cover der zweiten "Villa der Vesuchung"-Staffel

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Imago Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig beim Bild-Renntag auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen im Mai 2026