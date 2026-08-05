Jenny Elvers schläft mit Schnuller in "Villa der Versuchung"

In der neuen Staffel von Villa der Versuchung sorgt Schauspielerin Jenny Elvers (54) gleich in der ersten Folge für eine überraschende Enthüllung. Vor der Nachtruhe holt sie einen Schnuller heraus und steckt ihn sich in den Mund. Mit diesem für Erwachsene höchst ungewöhnlichen Einschlafutensil macht die Prominente ihre Mitstreiter und die Zuschauer gleich zu Beginn neugierig auf das, was in der Villa noch alles passieren mag. Das Format läuft seit dem 3. August auf Sat.1 und auf der Streamingplattform Joyn.

Die Szene spielte sich ab, während Jennys Freundin Annika Kärsten-Hoenig (41) neben ihr saß – und dabei kaum mit der Wimper zuckte. Offenbar war die ungewöhnliche Einschlafhilfe für Annika keine große Überraschung. Jenny selbst lieferte im Interview auch gleich eine Erklärung für ihr Schlafverhalten: "Ich hab auch eine Zeit lang am Daumen genuckelt", sagte sie dazu, wie Joyn berichtet.

Bei "Villa der Versuchung" ziehen 14 Prominente für zwei Wochen in eine Villa – doch der Schein trügt. Moderiert wird die Show von Verona Pooth (58). Statt Komfort und Champagner warten harte Matten und karge Rationen auf die Kandidaten. Wer sich Annehmlichkeiten gönnt, zahlt dafür buchstäblich: Jede Versuchung wird von der gemeinsamen Gewinnsumme in Höhe von 250.000 Euro abgezogen. Jenny ist vor allem als Schauspielerin bekannt und hat einen Sohn.

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Getty Images Jenny Elvers, TV-Star

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SAT.1 Kandidaten von "Villa der Versuchung", 2026

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Getty Images Jenny Elvers bei der Tribute To Bambi Gala im September 2024