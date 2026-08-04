Zweiter Exit: Der Promi verlässt die "Villa der Versuchung"

In der neuen Folge von "Villa der Versuchung" kommt es zum nächsten Paukenschlag: Nur kurz nach dem Start der zweiten Staffel muss bereits der zweite Promi die SAT.1-Show verlassen. Und – Achtung, Spoiler! – diesmal trifft es Unternehmer Roland Ludomirska, der gemeinsam mit den anderen Kandidaten in der thailändischen Luxusvilla um insgesamt 250.000 Euro kämpft. In der Abrechnungszeremonie der zweiten Ausgabe kassiert Roland die meisten Stimmen seiner Mitbewohner – und ist damit raus. Vor laufenden Kameras versucht der selbst ernannte Käsekönig zunächst, die Fassung zu bewahren, doch beim Abschiedsinterview zeigt sich, wie sehr ihn der frühe Exit tatsächlich mitnimmt.

Roland hatte von Beginn an klargemacht, dass er in der Villa vor allem eine gute Zeit haben und das Leben genießen will. Verona Pooth (58) erzählte in der Show, der Österreicher habe sich sogar vorher ausgerechnet, wie viel jede Promiperson aus der Gruppe verprassen könne: 18.000 Euro pro Nase. Entsprechend großzügig griff der Unternehmer bei Versuchungen zu – sehr zum Ärger derer, die die Gewinnsumme im Blick behalten wollten. In der zweiten Abrechnung zahlen sich diese Eskapaden für ihn jedoch nicht aus: Trotz eines Kopfgelds von 0,00 Euro steht Roland im Fokus der anderen Stars und muss seine Koffer packen. Beim Rausgehen kündigt er an, nun zurück in die Steiermark zu fahren und kämpft mit den Tränen. Besonders sauer ist er auf seinen Landsmann Erik Satansbratan (27), mit dem er in der Villa immer wieder aneinandergeraten war.

Für zusätzlichen Zündstoff sorgt der Konflikt mit Thorsten Legat (57). Der ehemalige Fußballer hatte sich bereits zuvor an Rolands Spruch gestoßen, Sparfüchse würden der Wirtschaft schaden. In der Abrechnungszeremonie wird Thorsten dann deutlich: Er zeigt mit dem Finger auf Roland und macht klar, dass es viele Familien gebe, die "jeden Cent umdrehen" müssen, bevor sie etwas ausgeben können. Wütend gibt er dem Unternehmer seine Exit-Stimme – eine Entscheidung, die am Ende mit dafür sorgt, dass Roland die Show als Zweiter verlassen muss.

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Joyn Verona Pooth, Cover der zweiten "Villa der Vesuchung"-Staffel

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SAT.1 Kandidaten von "Villa der Versuchung", 2026

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IMAGO / Future Image Thorsten Legat, April 2024

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