"Villa der Versuchung"-Auftakt: Diese Summe ist schon weg

Schon in der ersten Folge der neuen Staffel von Villa der Versuchung haben die Promibewohner fast 65.000 Euro des gemeinsamen Preisgeldes verprasst. Dabei hatten sie beim Einzug in die luxuriöse Villa in Thailand noch stolze 250.000 Euro vor sich. Doch das Konzept der Show macht jeden Genuss zur teuren Angelegenheit: Ein Bett schlägt mit 1.500 Euro zu Buche, ein Bier mit 300 Euro und eine Zigarette mit 150 Euro. Gastgeberin Verona Pooth (58) machte den Kandidaten direkt klar, dass einzig Kartoffeln kostenlos sind – alles andere geht vom gemeinsamen Gewinn ab.

Trotzdem griffen einige Teilnehmer von Anfang an kräftig in die Kasse. Chika Ojiudo-Ambrose schnappte sich sogleich ein Bier, Tatjana Gsell (55) kaufte sich in der sogenannten Anzieh-Bar ihre eigene Kleidung zurück – für je 300 Euro pro Stück. Nicolas Puschmann (35) sprang ohne Rücksprache mit den anderen für satte 3.000 Euro in den Pool. Für besonders viel Aufruhr sorgte Elsa Latifaj: Die 20-Jährige erkaufte sich für 5.000 Euro einen Vorteil im nächsten Spiel. Jana Pallaske (47), die wegen der Geldverschwendung bereits in Tränen ausgebrochen war, konfrontierte Elsa danach direkt: "Du hast das gesamte Team verkauft!", klagte sie. Beim anschließenden Kassensturz mit Verona waren nur noch 185.050 Euro übrig. Am Ende musste Jens Hilbert (48) die Villa verlassen – er erhielt die meisten Nominierungsstimmen.

In der Show kämpfen die Promis um das Preisgeld mit sehr unterschiedlichen Strategien. Während Tatjana den Luxus offen zelebriert – "Es geht um Luxus, Lifestyle und Glamour – genau das, was ich verkörpere", erklärte sie in der Sendung – hat Teilnehmerin Jenny Elvers (54) ganz andere Beweggründe für ihre Teilnahme. "Ich bin broke. Ich sollte den Bums hier gewinnen. Das Finanzamt hat mich gef****, aber wie!", erklärte die Schauspielerin. Auch Thorsten Legat (57) gab sich als Sparfuchs: Trotz eigener Angaben, 82 Immobilien zu besitzen, wolle er in der Villa nichts unnötig ausgeben.

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