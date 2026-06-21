So schwer fiel Verona Pooth der Umzug nach Dubai

Verona Pooth (58) hat sich von ihrem langjährigen Zuhause in Meerbusch verabschiedet und lebt nun in Dubai – doch der Abschied war alles andere als leicht. In einer emotionalen Instagram-Story wandte sich die Moderatorin jetzt offen an ihre Follower und berichtete von Tränen, die beim Verlassen des Familienhauses geflossen sind. "Natürlich war ich richtig, richtig traurig. Mir sind natürlich auch die Tränen runtergelaufen, das war schon eine Herzensgeschichte", erzählt Verona dabei sichtlich bewegt. Besonders der letzte Tag in Deutschland sei ihr nahegegangen: "Der letzte Tag in Meerbusch letzte Woche, da war ich echt traurig, saß auf der Treppe und mir liefen die Tränen runter."

Doch nicht nur Verona kämpfte mit den Emotionen. Auch ihr Ehemann Franjo Pooth (56) und die beiden Söhne Diego (22) und Rocco (15) hatten demnach mit dem Abschied zu kämpfen. "Natürlich habe ich in diesem Moment ein Stück von meinem Herzen verloren. Aber ich glaube, wir alle Pooths. Auch Franjo ist es wahnsinnig schwergefallen, auch den Kindern", so die Moderatorin. Gleichzeitig betont sie, dass die Vorfreude auf das neue Leben in Dubai die Wehmut überwiegt: "Aber ich freue mich, hier zu sein." Über ihren älteren Sohn Diego verrät sie, dass ihm der Abschied etwas leichter gefallen sei, da er schon seit Längerem nicht mehr zu Hause wohnte – erst in den USA, dann in Berlin, wo er studiert.

Ihr jüngerer Sohn Rocco habe sich laut Verona in Dubai schnell eingelebt, neue Freunde gefunden und schätze vor allem, dass er dort Motorrad fahren kann – was in Deutschland schwieriger gewesen sei. Die Familie hatte ihren Lebensmittelpunkt im Sommer 2025 nach Dubai verlegt. Bereits vor zwei Monaten berichtete Verona auf Instagram, dass sie sich in Dubai schon pudelwohl fühlt.

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Imago Moderatorin Verona Pooth im Juli 2025 in Hamburg

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Imago Verona Pooth mit Franjo Pooth und Sohn San Diego Pooth, Premiere von "Mrs. Doubtfire" im November 2025

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Instagram / verona.pooth Rocco Pooth, Sohn von Verona Pooth

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