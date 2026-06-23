Heidi Klum feiert Hundegeburtstag von Uschi und Jäger

Heidi Klum (53) hat auf Instagram ein zuckersüßes Fest gefeiert – und zwar nicht für sich selbst, sondern für ihre Hunde Uschi und Jäger. Die beiden Vierbeiner feierten jetzt ihren dritten Geburtstag, und das Model ließ es sich nicht nehmen, den Ehrentag gebührend zu begehen. In der Nacht zu Dienstag postete die vierfache Mutter ein Foto der Hunde, die im Garten mit Partyhütchen auf den Köpfen neben einem dekorierten Geburtstagskuchen posieren. Dazu schrieb Heidi: "Drei Jahre jung heute" – versehen mit Hundepfoten-Emoji und zwei roten Herzen. Als musikalische Untermalung lief Stevie Wonders (76) Hit "Happy Birthday".

Die Geschichte hinter Uschi und Jäger ist eine besondere: Heidi hatte die beiden Hunde ihrem Ehemann Tom Kaulitz (36) am 1. September 2023 zum 34. Geburtstag geschenkt. Kurz nach dem Einzug der Welpen stellte sie die neuen Familienmitglieder per Instagram-Story vor. Dabei erklärte sie lachend: "Das ist Uschi. Ein sehr altmodischer deutscher Name." Und weiter: "Und das ist der Junge. Das ist Jäger, wie 'Hunter' auf Deutsch." Mit den Namen wählte Heidi ganz bewusst eine Hommage an die Heimat des Paares – beide Stars leben seit Jahren in den USA.

Das Hundeherz des Models scheint groß zu sein. Zu Ostern dieses Jahres kam Yorkshire-Terrier-Mix Fritz als weiteres Mitglied ins Rudel dazu. Wie Heidi damals auf Instagram erzählte, entdeckte sie den kleinen weißen Welpen spontan in einer temporären Adoptionsstelle neben ihrem Filmstudio in New York – und musste Tom erst von dem neuen Familienmitglied überzeugen. Inzwischen nimmt sie Fritz regelmäßig mit zu Veranstaltungen. Neben ihrem Job als Model spielt das Zusammenleben mit den Hunden im Alltag der Familie eine wichtige Rolle – ob bei spontanen Adoptionsaktionen in New York oder bei liebevoll inszenierten Hundegeburtstagen im heimischen Garten.

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Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Hund Fritz vor der Sagrada Família in Barcelona

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Instagram / heidiklum Heidi Klums Hunde, Uschi und Jäger

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Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Mai 2025