Kleiner Fritz: Heidi Klum begrüßt tierischen Familienzuwachs

Heidi Klum (52) hat an Ostern tierischen Familienzuwachs bekommen. Die Gastgeberin von Germany's Next Topmodel, die gerne polarisiert, adoptierte einen sechs Monate alten Hundewelpen namens Fritz, wie sie jetzt auf Instagram verkündete. In einem Video zeigt das Model den kleinen, weißen und struppigen Vierbeiner, während sie selbst lässig in Jogginghose, Mütze und Fellmantel vor der Kamera steht. Doch bevor der süße Fellknäuel bei der Familie einziehen durfte, musste Heidi erst ihren Ehemann Tom Kaulitz (36) von dem neuen Familienmitglied überzeugen. Die Adoption geschah spontan in New York, nachdem Heidi den Welpen in einer temporären Adoptionsstelle neben ihrem Filmstudio entdeckt hatte.

"Diese Woche gab es neben unserem Filmstudio eine temporäre Adoptionsstelle mit über 50 Hunden. Im Laufe des Tages fanden die meisten Hunde ein Zuhause, aber dieser kleine, struppige Fellknäuel saß immer noch in seinem Käfig", erklärte Heidi gegenüber ihren Instagram-Followern. Das Model, das für sein großes Tierherz bekannt ist, konnte den Anblick nicht ertragen und beschloss kurzerhand, Fritz zu retten. "Ich musste meinen Mann erst überzeugen, denn ich weiß, er hat Recht… aber ich konnte ihn einfach nicht zurücklassen", verriet sie. Mit Fritz wächst das Hunderudel der Familie nun auf fünf Tiere an: Bereits im September 2023 hatte Heidi ihrem Mann die beiden Deutsch-Kurzhaar-Welpen Uschi und Jäger geschenkt. Zudem gehören die französischen Bulldoggen Alvia und Alvin von Toms Zwillingsbruder Bill (36) zum erweiterten Familienkreis.

Die Hundeliebe der Familie wurde Anfang 2023 allerdings auf eine harte Probe gestellt. Innerhalb von nur zwei Wochen mussten Heidi, Tom und Bill damals den Verlust von gleich drei Hunden verkraften. Zuerst starb Familienhund Capper im Alter von 15 Jahren, wenige Tage später verstarb Bills vierjährige Bulldogge Stitch. Am selben Tag starb auch Toms Wolfshund Anton, der noch keine vier Jahre alt war. "Innerhalb von zwei Wochen haben wir unser ganzes Rudel verloren, unsere geliebten kleinen Babys", sagte Tom damals im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Mit der Adoption von Fritz und den beiden Welpen Uschi und Jäger hat sich die Familie nun langsam wieder ein neues Rudel aufgebaut.

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Screenshot Modelmama Heidi Klum präsentiert ihren neuen Hund Fritz, Screenshot.

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Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Grammys, Februar 2025

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz vor seinem Haus in L.A., Februar 2026