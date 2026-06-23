Julian Claßens Palina bekommt Besuch vom Gerichtsvollzieher

Unerwarteter Besuch an der Haustür: Die Influencerin Palina, Partnerin von YouTuber Julian Claßen (33), hat ihren Instagram-Followern von einem ziemlich unangenehmen Erlebnis berichtet. Ein Gerichtsvollzieher stand plötzlich vor ihrer Tür. Ihr erster Gedanke dabei galt sofort ihrem Freund: "Ich mach die Tür auf, sagt der Mann: Ich bin der Gerichtsvollzieher", schilderte sie die Situation in einer Story. "Ich dachte mir: 'Julian, was hast du gemacht?'" Doch wie sich herausstellte, war gar nicht Julian der Grund für den offiziellen Besuch – sondern sie selbst.

Wie sie erklärte, geht es um eine Rechnung aus dem Jahr 2021: "Ich wurde damals richtig hart verarscht von so einer Firma aus der Schweiz, aber ist egal." Bezahlen musste sie trotzdem, und das tat sie nach eigenen Angaben auch prompt. "Auf jeden Fall muss ich meine Forderung zahlen und das habe ich gestern erst gemacht", so die Influencerin. Besonders erschrocken habe sie der unangekündigte Besuch, denn mit dem Gerichtsvollzieher hatte sie schlicht nicht gerechnet: "Ich habe mich wirklich gefühlt, als hätte, was weiß Gott gemacht." Mit einem nervösen Lachen gestand sie, dass das Vergessen von Rechnungen bei ihr durchaus vorkommen kann – manchmal sogar für sehr lange Zeit. An ihre Community richtete sie daher einen klaren Appell: "Leute, zahlt immer eure Rechnungen und lasst es nicht liegen – ganz wichtig. Seid nicht wie ich."

Palina ist derzeit schwanger und machte in letzter Zeit immer wieder durch persönliche Updates auf sich aufmerksam. Zuletzt teilte sie mit, dass ihr während der Schwangerschaft regelmäßige Spritzen verordnet worden waren, die sie über Wochen stark belasteten. Dass sie nun trotz aller Umstände mit Humor auf den ungebetenen Gast an ihrer Haustür reagierte und die Story öffentlich mit ihren Fans teilte, zeigt, wie offen sie ihre Community an ihrem Alltag teilhaben lässt.

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Instagram / palinamin Palinamin, Influencerin

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Instagram / palinamin Palina und Julian Claßen, Influencer

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Instagram / palinamin Palina, Influencerin

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