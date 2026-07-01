Nach den Babynews: Palina und Julian Claßen kaufen Traumhaus

Palina Miner und Julian Claßen (33) schweben im absoluten Familienglück: Die Influencerin und der Social-Media-Star haben jetzt verraten, dass sie nicht nur einen kleinen Jungen erwarten, sondern sich auch ein gemeinsames Traumhaus gesichert haben. Auf Instagram teilten Palina und Julian ein emotionales Reel, in dem sie ihre Fans an einigen ihrer schönsten gemeinsamen Momente teilhaben lassen. Zu sehen sind unter anderem Urlaube, Ultraschallaufnahmen, private Kuschelszenen – und ein Hausbesuch, der sich nun als entscheidender Meilenstein entpuppt. In dem Clip machen die beiden deutlich, wie sehr sie ihr neues Kapitel feiern und wie dankbar sie für all das sind, was gerade in ihrem Leben passiert. In einer Textzeile erklären sie: "Wir haben heute unser Traumhaus gekauft."

Zu dem Zusammenschnitt schreiben Palina und Julian außerdem: "Dankbar, angekommen, glücklich. Aus vielen wundervollen Momenten wird nun eine Familie und ein neues Kapitel beginnt." Das Video zeigt, wie eng Babyglück und Hauskauf miteinander verbunden sind – der Besuch in der Immobilie reiht sich nahtlos in intime Schwangerschafts- und Paarmomente ein. In der Kommentarspalte sammeln sich innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Glückwünsche der Community. Viele Fans beglückwünschen das Paar zum Familiennest, andere fokussieren sich auf den Nachwuchs und schreiben liebevolle Nachrichten für den baldigen Dreifachpapa und die werdende Mama. Ein Follower bettelt förmlich: "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch dafür und macht bitte eine Roomtour. Bitte bitte bitte bitte." Andere kommentieren schlicht "Glückwunsch" oder "Wie geil, herzlichen Glückwunsch, freue mich, wenn ihr uns auf der Reise mitnehmt."

Die Influencer ließen ihre Community in den vergangenen Wochen immer wieder an kleinen Meilensteinen der Schwangerschaft teilhaben. Palina schilderte unter anderem offen, wie intensiv sie Veränderungen wahrnimmt. Auch über die Tritte in ihrem Bauch sprach sie: "Im ersten Moment habe ich mich total erschrocken, weil es einfach so ungewohnt ist, wenn dich jemand von innen tritt. Aber dann habe ich realisiert, dass das einfach mein Sohn ist... Und ich musste sofort weinen." Auch später ließ sie ihre Fans an ihren Gefühlen teilhaben und erzählte: "Allein während ich das hier schreibe, werde ich schon wieder emotional."

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und Palina Miner, Influencer

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Instagram / palinamin Julian Claßen mit seiner Freundin Palina, November 2024

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Imago Julian Claßen und Palina beim Screening von Mission Unknown: The Unexpected