Verlobung: Rechnete Palina mit Julian Claßens Antrag?

Julian Claßen (33) und seine schwangere Partnerin Palina Miner sind verlobt – und jetzt spricht Palina über die Hintergründe des Antrags. In einer Instagram-Fragerunde ließ die Influencerin ihre Follower wissen, ob sie den romantischen Moment hat kommen sehen. Die ehrliche Antwort: Nein. "Ich dachte immer, ich wäre eine Hellseherin", gesteht sie gegenüber ihren Followern. Dass Julian in den Tagen zuvor nervös gewirkt habe, sei ihr zwar aufgefallen – aber sie hatte dafür eine ganz andere Erklärung parat.

Die Social-Media-Bekanntheit hatte Julians Anspannung nämlich auf einen bevorstehenden Umzug geschoben: "Er war die letzten Tage etwas nervös und ich dachte, es wäre wegen des neuen Hauses." Dass hinter der Nervosität stattdessen ein Heiratsantrag steckte, kam für sie also völlig unerwartet. Ein Follower will in der Fragerunde außerdem wissen, ob Palina ihn mit ihren Erwartungen unter Druck gesetzt habe – ihre Antwort fällt gewohnt schlagfertig aus. "Nein? Ich habe ihm einfach nur gesagt, wenn das nicht jetzt passiert, dann wird er sein blaues Wunder erleben. Wo ist das bitte unter Druck setzen?", scherzt sie.

Für Julian und Palina reihen sich derzeit die freudigen Ereignisse: Das Paar hatte erst vor wenigen Monaten verkündet, gemeinsam ein Kind zu erwarten – nun folgte der Heiratsantrag on top. Auf Instagram machte Palina die Verlobung gestern mit einer Bilderreihe öffentlich, die Julian auf einem Knie zeigt. Für Julian ist es zwar das erste Kind mit Palina, er ist jedoch bereits Vater von zwei Kindern aus seiner früheren Beziehung mit Bianca Heinicke (33).

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Imago Julian Claßen und Palina beim Screening von Mission Unknown: The Unexpected

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Instagram / palinamin Palina Miner und Julian Claßen, Juli 2026

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Instagram / palinamin Palina Miner und Julian Claßen, Juli 2026

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