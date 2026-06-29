"Musste weinen": Palina Miner spürte zum ersten Mal ihr Baby

Palina Miner teilt mit ihren Fans einen besonders emotionalen Moment aus ihrer Schwangerschaft: Die Influencerin, die mit Social-Media-Star Julian Claßen (33) einen Sohn erwartet, spürte jetzt zum ersten Mal deutlich die Tritte ihres Babys. In ihrer Instagram-Story berichtet Palina darüber, wie sie am Morgen plötzlich die Bewegungen in ihrem Bauch wahrnahm: "Im ersten Moment habe ich mich total erschrocken, weil es einfach so ungewohnt ist, wenn dich jemand von innen tritt. Aber dann habe ich realisiert, dass das einfach mein Sohn ist... Und ich musste sofort weinen."

In der Story beschreibt die Content Creatorin, wie überwältigend der Moment für sie war. "Allein während ich das hier schreibe, werde ich schon wieder emotional", erzählt Palina und ergänzt gerührt: "Ich merke einfach, wie mit jedem Tag eine riesige Welle an Liebe auf mich zukommt und ich bin einfach unendlich dankbar. Das wollte ich einfach mit euch teilen." Aber auch ein eher ernüchterndes Update teilt die werdende Mama: "Leider geht es mir heute wegen des Wetters gleichzeitig auch nicht so gut. Mein Kreislauf macht mir echt zu schaffen und meine Hormone spielen komplett verrückt. Ich könnte gefühlt jede Minute entweder lachen oder weinen. Heute ist einfach so ein ganz verrückter Tag. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag."

Erst vor wenigen Tagen hatte Palina ihren Followern schon einen sehr privaten Einblick in die Schwangerschaft gegeben. In einer Fragerunde verriet sie, dass sie mittlerweile im fünften Monat ist und bereits rund sechs Kilo zugenommen hat. Dazu postete sie sogar ein Foto ihrer Waage, auf der 61,7 Kilogramm zu sehen waren. Die Mama in spe erzählte offen: "Ich nehme gerade auf jeden Fall zu. Ich achte aber dennoch auf eine gesunde Ernährung und bin jetzt bei sechs Kilo plus im fünften Monat."

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Instagram / palinamin Julian Claßen und seine Freundin Palina, März 2024

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Instagram / palinamin Palina, Influencerin

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und seine Freundin Palina im Mai 2026