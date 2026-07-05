Fühlte sich Julian Claßen von Palina zur Verlobung gedrängt?

Für Julian Claßen (33) und seine Verlobte Palina Miner stehen aufregende Zeiten an: Die beiden erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs, haben ihr Traumhaus gekauft und sich am Samstag sogar verlobt. Ein paar Fragen hat die Community des Influencers allerdings noch – und seine Antwort endet in einer herzlichen Liebeserklärung. In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Follower wissen, ob Julian sich durch Palina beim Heiratsantrag unter Druck gesetzt gefühlt habe. Der YouTuber wehrte sich gegen den Gedanken und stellte klar: Für ihn ist das völliger Quatsch. Ja, Palina habe durchaus durchblicken lassen, dass sie sich einen Antrag wünsche – das streitet Julian nicht ab. Doch er betonte, dass ein Heiratsantrag für ihn kein alltäglicher Schritt sei: "Leute, diese Frage – ja, Palina hat viele Andeutungen gemacht, keine Frage, aber es geht hier um einen Antrag, nicht um einen Hamster."

Er schwärmte in den höchsten Tönen von ihr: "Ich stelle jeden Tag fest, dass sie die Frau ist, die nicht nur perfekt ist, sondern auch perfekt für mich ist. Sie hat eine unvergleichbare liebevolle Art, sie hat etwas so Tiefes, Unbeschreibliches, sie ist meine Ruhe, ich fühle mich einfach, egal wo ich bin, wie zu Hause mit ihr." Außerdem betonte er, dass nicht nur er hinter Palina stehe, sondern auch Familie und Freunde. Trotz anfänglicher Vorurteile aus dem Umfeld habe sich das Blatt gewendet: "Nicht nur ich habe mich für sie entschieden – meine Familie, meine Freunde... Wir haben uns alle entschieden, sie ist es." Er schloss mit den Worten: "Und ich würde sie jeden Tag wieder fragen."

Palina selbst ließ ihre Fans an dem Antrag teilhaben. In einer Bildreihe auf Instagram zeigte sie den Moment, in dem Julian vor ihr kniete. Dazu schrieb sie völlig außer sich vor Glück: "Hehehe, Wifey bald. Ich liebe dich so krank, ich kann gerade nicht reden, ich freue mich so sehr. Oh mein Gott, ich kotze vor Freude." Julian konterte den Satz mit Humor in den Kommentaren: "Warte, du hast nicht 'Ich kotze' in die Caption geschrieben? Ich liebe dich so sehr." Unter dem Post häuften sich Glückwünsche wie "Das hier ist 'n anderes Level von Liebe" oder "Endlich, herzlichen Glückwunsch".

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Getty Images Influencer Julian Claßen und seine Partnerin Palina

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Instagram / palinamin Julian Claßen mit seiner Freundin Palina, November 2024

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Instagram / palinamin Palina Miner und Julian Claßen, Juli 2026