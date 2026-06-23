Julian Claßens schwangere Freundin darf Spritzen absetzen

Palina feiert während ihrer Schwangerschaft einen Glücksmoment: Die Freundin von YouTuber Julian Claßen (33) hat in einer Instagram-Story verraten, dass sie die Spritzen, die sie bislang regelmäßig nehmen musste, nicht mehr braucht. Für die werdende Mama ist das eine riesige Erleichterung, nachdem die Behandlung sie über Wochen stark belastet hatte. "Die wurden abgesetzt. Ich war so froh. Ich war so glücklich. Wirklich? Ich konnte das einfach nicht. Mein ganzes Bein – grün und blau. Ich hatte jeden Abend eine komplette Schreiattacke", erzählt Palina.

Auch Julian, der ihr dabei half und die Spritzen setzte, war mittendrin. Besonders unangenehm wurde es für das Paar etwa im Flugzeug, wo die anderen Passagiere offenbar genau hinsahen. Warum Palina auf die Medikamente verzichten muss, ist für sie ein Rätsel: "Ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nicht, ob meine Blutgruppe oder so. [...] Auf jeden Fall haben die gesagt, das ist nicht mehr notwendig." Palina erklärt, dass mehrere Bluttests gemacht worden seien und die Ergebnisse zwischendurch schwankten. Mal sei etwas gefunden worden, mal wieder nicht – weshalb sie die Behandlung zunächst dennoch fortsetzen musste.

Für Palina und Julian ist das Baby ein besonders emotionales Thema. Anfang des Jahres hatte das Paar eine Fehlgeburt erlebt. Umso größer war die Freude, als die Social-Media-Bekanntheit erneut schwanger wurde. Palina hatte ihre Community ganz nah an einem der wohl emotionalsten Momente teilhaben lassen: dem Augenblick, in dem sie von der zweiten Schwangerschaft erfuhr. In einer Fragerunde beschrieb sie die ersten, auffälligen Anzeichen konkret: "Wir waren mit Freunden unterwegs und auf einmal war ich um 18 Uhr so krass müde und wollte auf einmal nur Wasser mit Zitrone trinken und wurde irgendwie richtig zickig."

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Instagram / palinamin Palina, Influencerin

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Instagram / julienco_ Julian und Palina bei ihrem Gender-Reveal, Mai 2026

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und seine Freundin Palina im Mai 2026