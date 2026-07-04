Julian Claßen und schwangere Partnerin Palina sind verlobt

Für Julian Claßen (33) und Palina Miner überschlagen sich gerade die Ereignisse: Erst vor wenigen Monaten verkündete das Paar, dass es zum ersten Mal Eltern wird – und jetzt folgt der nächste große Schritt. Julian hat seiner schwangeren Partnerin einen Heiratsantrag gemacht. Auf Instagram teilte Palina eine Bildreihe, auf der Julian vor ihr kniet und um ihre Hand anhält. Stolz hält sie dabei ihren funkelnden Verlobungsring in die Kamera: "Hehehe, Wifey bald. Ich liebe dich so krank, ich kann gerade nicht reden, ich freue mich so sehr. Oh mein Gott, ich kotze vor Freude."

Auch Julian meldete sich zu Wort – und zwar in den Kommentaren unter dem Beitrag. "Warte, du hast nicht 'Ich kotze' in die Caption geschrieben? Ich liebe dich so sehr", schrieb er. Unter dem Post sammelten sich daraufhin zahlreiche Glückwünsche aus der Community. "Das hier ist 'n anderes Level von Liebe", "Endliiiich, herzlichen Glückwunsch" oder "Herzlichen Glückwunsch ihr beiden, wurde auch echt Zeit", lauten nur einige der Gratulationen an die Eheleute in spe.

Während ihr Baby unterwegs ist und auch die Hochzeit naht, hatten Julian und Palina vor wenigen Tagen einen weiteren Grund zur Freude: Sie kauften ihr Traumhaus. In einem emotionalen Reel auf Social Media ließen die beiden ihre Fans an ihren schönsten Momenten teilhaben. Dazu schrieben sie unter anderem: "Dankbar, angekommen, glücklich. Aus vielen wundervollen Momenten wird nun eine Familie und ein neues Kapitel beginnt."

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Instagram / palinamin Palina Miner und Julian Claßen, Juli 2026

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Instagram / palinamin Julian Claßen und Palinas Hände

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Instagram / palinamin Palina Miner und Julian Claßen, Juli 2026

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