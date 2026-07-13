Julian auf Klo: Palina Miner begeistert mit Ring-Compilation

Seit ihrer Verlobung mit Julian Claßen (33) lässt Palina Miner keine Gelegenheit aus, ihren funkelnden Verlobungsring in den sozialen Medien zu präsentieren – und das auf äußerst humorvolle Weise. In einer neuen Bilderreihe auf Instagram zeigt die Influencerin, wie sie den Ring immer wieder stolz in die Kamera hält, egal, was gerade um sie herum passiert. Was die Zusammenstellung so witzig macht: Im Hintergrund spielt sich dabei das ganz alltägliche Leben ab – mit Julian als unfreiwilligem Hauptdarsteller. Auf einem der Fotos sitzt Julian nämlich auf dem Klo, während Palina ihren Ring ins Bild reckt.

Auf einem weiteren Bild verputzt er beim Spaziergang ein Eis, und dann ist er noch beim Zähneputzen zu sehen – stets mit dem glitzernden Ring im Vordergrund. Julian kommentierte die Aktion mit trockenem Humor: "Danke noch mal wegen der Privatsphäre." Palina selbst schrieb dazu: "Happy (fast) Wife – happy Life." Die Fans sind begeistert: "So geil Palina, hahaha", "Liebs", "ich liebe euch", "Junge, haha. Wie witzig. Ich kotze" oder "Das erste Bild geht so hart. Wäre direkt mein Handyhintergrund." – so lauten nur einige der Reaktionen unter dem Post.

Dabei ist die Ringshow nur der jüngste Höhepunkt einer besonders turbulenten Zeit. Vor drei Tagen hatte Palina schon eine andere Fotoreihe nachgelegt und den Diamanten gleich mehrfach in Szene gesetzt. Dazu schrieb sie: "Beziehungsstatus: Verlobt, Junge." Auch Julian war da direkt in den Kommentaren dabei und schwärmte: "Wunderschöne Bilder, meine Verlobte." Und es blieb nicht bei Ring und Rosen: Kurz nach dem Antrag stellte Palina in einem Kommentar klar: "Ich will nur noch als Palina Claßen angesprochen werden." Gleichzeitig lief im Hintergrund das große Familienglück an. Nach der Fehlgeburt im Januar meldete sie Anfang Mai, dass sie wieder schwanger war.

Anzeige Anzeige

Instagram / palinamin Palina Miner mit Julian Claßen, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / palinamin Palina Miner und Julian Claßen, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / palinamin Palina Miner zeigt ihren Verlobungsring

Anzeige