Julian Claßens Verlobte Palina zeigt stolz ihren Klunker

Mit einem breiten Lächeln und einem funkelnden Diamanten am Finger meldet sich Palina Miner bei ihren Instagram-Followern: In einer neu veröffentlichten Fotoreihe lässt die werdende Mama keinen Zweifel daran, wie glücklich sie gerade ist. Auf einem Selfie reckt sie den Ring direkt in die Kamera. Ein weiteres Bild zeigt den Klunker noch in seiner edlen Schatulle, bevor er an ihren Finger wanderte. Dazu schreibt Palina mit einem Augenzwinkern: "Beziehungsstatus: Verlobt, Junge." Und auch ihr wachsender Babybauch bekommt seinen großen Auftritt: In einem eng anliegenden Maxikleid posiert sie vor dem Spiegel – Mutter und Braut in spe zugleich. Ihre Fans reagieren begeistert auf die Bilder. "Wunderschöne Bilder, meine Verlobte", schreibt Palinas Verlobter Julian Claßen (33).

Nur wenige Tage zuvor war es so weit: Julian ging vor seiner Partnerin auf die Knie und überreichte ihr einen Diamantring, umgeben von roten Rosen. Das Paar teilte die emotionalen Aufnahmen dieses besonderen Moments auf Instagram – darunter ein Foto, auf dem Palina völlig überwältigt die Hände vors Gesicht schlägt. Die Reaktion der frisch Verlobten ließ nicht lange auf sich warten: In einem Kommentar unter dem Post stellte sie mit einem Schmunzeln klar: "Ich will nur noch als Palina Claßen angesprochen werden." Für Julian ist es übrigens bereits der zweite Heiratsantrag seines Lebens – er war zuvor mit YouTube-Bekanntheit Bianca Heinicke (33) verheiratet. Dass Palina den Antrag überhaupt nicht hatte kommen sehen, hatte sie in einer Instagram-Fragerunde bereits verraten. Zwar sei ihr aufgefallen, dass Julian in den Tagen zuvor nervös gewirkt habe – für seine Aufregung hatte sie aber eine ganz andere Erklärung gehabt. "Ich dachte immer, ich wäre eine Hellseherin", gestand sie damals gegenüber ihren Followern.

Julian und Palina machten ihre Beziehung erst im November 2024 öffentlich und feierten noch im selben Monat ihr Debüt auf dem roten Teppich der Bambi Awards. Bereits an Weihnachten 2025 verkündeten die beiden ihr erstes gemeinsames Baby – doch kurz darauf erlitten sie einen herben Schicksalsschlag: Im Januar verloren sie ihr ungeborenes Kind durch eine Fehlgeburt. Anfang Mai dann die erlösende Nachricht: Palina ist erneut schwanger. "Unsere Familie wächst und es ist kaum in Worte zu fassen, wie viel uns diese Nachricht bedeutet", schrieb sie damals. Und es sollte noch mehr gute Neuigkeiten geben: Kurz vor der Verlobung kaufte das Paar außerdem sein gemeinsames Traumhaus. Julian fasste es so zusammen: "Aus vielen wundervollen Momenten wird nun eine Familie. Und ein neues Kapitel beginnt."

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Instagram / palinamin Palina Miner zeigt ihren Verlobungsring

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Instagram / palinamin Palina Miners Verlobungsring

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Instagram / palinamin Palina Miner und Julian Claßen, Juli 2026

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