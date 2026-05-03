So erfuhr Julian Claßens Palina von erneuter Schwangerschaft

Nach einer Fehlgeburt Anfang des Jahres erwarten Julian Claßen (33) und seine Freundin Palina erneut ein Baby. Während sich die beiden auf ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen, verrät Palina auf Instagram, wie sie überhaupt von der erneuten Schwangerschaft erfahren hat. In einer Fragerunde auf der Plattform will ein Fan von der Social-Media-Bekanntheit wissen, bei welchen Symptomen sie schließlich einen Test machte. Sie entgegnet: "Wir waren mit Freunden unterwegs und auf einmal war ich um 18 Uhr so krass müde und wollte auf einmal nur Wasser mit Zitrone trinken und wurde irgendwie richtig zickig."

Erst zwei Tage später machte das Paar dann den entscheidenden Schwangerschaftstest – der die freudige Gewissheit brachte. Julian plauderte in einer eigenen Fragerunde aus, dass es nicht Palina war, die ihn mit dem positiven Ergebnis überraschte. "Ich habe zuerst auf den Test geschaut und habe Palina dann völlig geschockt und voller Freude den Test gezeigt", erinnerte sich der YouTuber und betonte, dass seine Partnerin auf natürlichem Weg schwanger wurde.

Wie überglücklich Palina über die erneute Schwangerschaft nach der Fehlgeburt Anfang des Jahres ist, machte sie erst kürzlich mit einer Reihe von Fotos deutlich. Auf ihrem Social-Media-Profil teilte die Influencerin Alltagsmomente und erste Schnappschüsse ihres Babybauchs. Dazu schrieb sie ein simples "Family". Auch ein möglicher Hinweis auf Schwangerschaftsgelüste versteckte sich unter den Fotos: Palina trank Wasser aus einem Gemüseglas.

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Instagram / palinamin Julian Claßen und seine Freundin Palina, März 2024

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Instagram / palinamin Palina, Influencerin

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Instagram / palinamin Palina, Influencerin

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