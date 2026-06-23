Katie Price platzt der Kragen wegen heißer DMs an Lee

Katie Price (48) greift auf Instagram durch: Die Reality-TV-Bekanntheit wettert aktuell öffentlich gegen Frauen, die ihrem Ehemann Lee Andrews nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis eindeutige Nachrichten schicken. Kurz nachdem der Geschäftsmann in Dubai wieder auf freiem Fuß ist und Zugriff auf sein Handy hat, landet ein pikantes Video einer Unbekannten in seinen Direktnachrichten. Katie lässt das nicht unkommentiert und postet am Sonntag in ihrer Instagram-Story einen Screenshot aus dem Chat-Verlauf, der die Frau offenbar in einem Leder-Minidress zeigt.

Der Verlauf, den Katie öffentlich teilt, zeigt zunächst eine ältere Nachricht der Nutzerin. Darin soll sie Lee geschrieben haben: "Just forget Katie and let me come look after you x." Zu Deutsch: Katie kannst du vergessen, ich kann mich um dich kümmern. In ihrer Antwort platzt dem TV-Gesicht der Kragen. "Warum schreiben manche Mädchen meinen Ehemann so bettelnd an? Habt etwas Anstand", schimpft sie in ihrer Story. Katie markiert die Absenderin namentlich und ergänzt, das Verhalten "sage viel" über sie aus und sie sei "beschämt" für sie. Während unter dem Post im Netz eifrig darüber diskutiert wird, ob es okay ist, eine fremde Frau derart bloßzustellen, konzentrieren sich Katie und Lee nach außen hin weiter auf ihren Neustart nach den turbulenten Wochen.

Dabei steckt die Beziehung der beiden noch nicht lange in den Schlagzeilen: Katie und Lee hatten erst im Januar nach nur wenigen Tagen Kennenlernzeit in einer Blitzhochzeit geheiratet. Kurz nach dem Ja-Wort wurde es unübersichtlich um den selbsternannten Millionär, der eigentlich für einen TV-Auftritt nach Großbritannien reisen wollte, dann aber in Dubai hinter Gittern landete. Auf Social Media kündigte er an, Dubai den Rücken kehren zu wollen, blieb aber vage, was seine Pläne und seinen Job betrifft. In weiteren TikTok-Clips schwärmte der Geschäftsmann von Katies fünf Kindern und sagte laut The Sun: "Ich habe keine Kinder, aber wir versuchen es. Ich habe fünf von ihnen adoptiert. Ich liebe meine Frau und ich liebe ihre Kinder." Wie der Alltag der Patchworkfamilie in Zukunft aussieht, verraten die beiden bislang nicht – ihre Fans bekommen ihr Liebesleben vor allem über Social Media mit.

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Juni 2026

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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Instagram / katieprice Katie Price und Ehemann Lee Andrews