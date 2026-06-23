Knicks-Fan Ben Stiller verkündet stolz Doku über Mannschaft

Ben Stiller (60) macht eine Doku über die New York Knicks – und das ist jetzt offiziell. Der Schauspieler und Regisseur gab die Neuigkeit im Podcast "Roommates Show" bekannt, der unter anderem von den Knicks-Spielern Jalen Brunson und Josh Hart moderiert wird. Die mehrteilige Event-Serie entsteht gemeinsam mit A24 für HBO und hat dabei die volle Unterstützung der NBA sowie des Madison Square Garden, der Heimspielstätte der Knicks. Auf der Plattform X bestätigte Ben das Projekt anschließend noch einmal schriftlich.

Die Dokumentation soll "alle Epochen der Knicks" beleuchten, wie der Filmemacher selbst erklärte – von den Neunzigern bis hin zum jüngsten Meistertitel-Lauf, der dem Team den ersten NBA-Titel seit 1973 beschert hat. "Hier gipfelt etwas, das sich seit sehr langer Zeit entwickelt hat", sagte Ben in dem Podcast. Er führt bei dem Projekt selbst Regie und hat bereits begonnen, Aufnahmen zu machen – unter anderem mit seinem Handy, während er bei den NBA Finals courtside saß. Interviews mit Spielern wie Brunson und Hart sind ebenfalls geplant. Die Dreharbeiten sollen sich noch über die kommende Saison erstrecken.

Als die Knicks das entscheidende Finalspiel in Texas gegen die San Antonio Spurs gewannen, war Ben unmittelbar dabei: Er lief nach dem Abpfiff auf das Spielfeld und feierte ausgelassen den historischen Titelgewinn – Handy fest in der Hand, um den Moment festzuhalten. Gegenüber ESPN brachte er seine Gefühle in Worte: "Ich bin so glücklich wie schon lange nicht mehr. Es ist wirklich unglaublich." Ben war dabei nicht der einzige Prominente auf den Rängen: Auch Schauspieler Timothée Chalamet (30), in Knallorange, hatte die Knicks in den Finals lautstark angefeuert.

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Getty Images Ben Stiller beim "Severance" Experience Event in New Jersey

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Getty Images Ben Stiller während Spiel 1 der NBA Finals 2026 zwischen den San Antonio Spurs und den New York Knicks in San Antonio

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Getty Images Promis verfolgen Cavaliers gegen Knicks im Madison Square Garden