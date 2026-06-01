Christine Taylor spricht über die Trennung von Ben Stiller

Christine Taylor (54) hat offen über die schwierige Zeit gesprochen, als sie und ihr Ehemann Ben Stiller (60) vorübergehend getrennt waren. Im Podcast "The McBride Rewind" blickte die Schauspielerin jetzt auf die Trennung im Jahr 2017 zurück und erklärte, wie das Paar nach Jahren des Getrenntlebens wieder zueinander gefunden hat. "Wir standen einfach bei vielen Dingen nicht auf der gleichen Seite und haben so hart versucht, es zum Passen zu bringen", schilderte Christine die damalige Situation. Letztlich sei man zu dem Schluss gekommen: "Lass uns das hier einfach auf Pause setzen." Die Entscheidung zur Trennung sei jedoch alles andere als leicht gefallen – es sei eine "wirkliche Herausforderung" gewesen.

Als unerwartete Wendung erwies sich die COVID-19-Pandemie für das Paar. Christine berichtete, dass die Familie damals gemeinsam in einer Blase gelebt habe – gerade als Tochter Ella die Highschool abschloss und Sohn Quinlin die achte Klasse beendete. "Wenn es für uns einen Silberstreif am Horizont während COVID gab, dann war das das kleine Geschenk", sagte die Schauspielerin. Die gemeinsame Zeit nutzten sie und Ben intensiv: "Wir hatten nichts als Zeit und haben wirklich viel daran gearbeitet, gemeinsam mit einem Therapeuten. Wir haben uns in Zoom eingeloggt, unsere Therapiesitzungen gemacht und wirklich den Weg zurückgefunden." Offiziell bestätigt hatten die beiden ihr Comeback erst im Jahr 2022, wenngleich sie über die Kinder stets in Kontakt geblieben waren.

Auch Ben selbst hatte sich zu der Trennung geäußert – und zwar in seiner Dokumentation "Stiller & Meara: Nothing Is Lost" aus dem Jahr 2025. Darin verglich er seine Ehe mit der langen Beziehung seiner Eltern, Schauspieler Jerry Stiller (†92) und Anne Meara (†85), die 61 Jahre lang verheiratet waren. "Als wir uns trennten, hatte ich das Gefühl: 'Oh, ich scheitere daran, und schau dir meine Eltern an. Sie haben diese unglaubliche Ehe von über 60 Jahren, und ich kann das nicht erfüllen'", gab er zu. Christine ergänzte in der Doku, dass die Erfahrungen aus Bens Elternhaus eine zusätzliche Last für die Beziehung bedeutet hätten. Das Paar hatte im Laufe der Zeit immer wieder auch beruflich zusammengearbeitet, unter anderem in Filmen wie "Zoolander" und "Dodgeball".

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Getty Images Ben Stiller und Christine Taylor bei der Premiere von "Zoolander 2"

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Getty Images Christine Taylor und Ben Stiller mit ihrer Tochter Ella Olivia, 2017

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Getty Images Ben Stiller und Christine Taylor bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.