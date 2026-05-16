So fanden Ben Stiller und Christine Taylor wieder zusammen

Heute feiern Ben Stiller (60) und Christine Taylor (54) ihren Hochzeitstag – und das als wiedervereinigtes Paar, das eine ganz besondere Geschichte hinter sich hat. Denn die beiden, die im Jahr 2000 geheiratet hatten, trennten sich 2017, fanden aber während der Corona-Pandemie wieder zueinander. Gegenüber der New York Times blickte Ben auf diese bewegte Zeit zurück und erklärte, wie die erzwungene Auszeit seinem Blick auf die Beziehung eine neue Klarheit verschaffte. Auch Christine sprach inzwischen offen über die Trennung und Wiederannäherung – in der "The Drew Barrymore Show" beschrieb die Schauspielerin, was die Rückkehr füreinander für sie bedeutet.

Die Geschichte ihrer Reunion beginnt mit einem gemeinsamen Dach, aber zunächst noch getrennten Leben: "Es war fast ein Jahr, in dem wir im selben Haus lebten, bevor wir tatsächlich wieder zusammen waren", erklärte Ben. Die Pandemie brachte die beiden räumlich wieder zusammen – und mit der Zeit auch emotional. "In meinem Kopf wollte ich nie, dass wir nicht zusammen sind", sagte er. Christine wiederum betonte, dass die Trennung auch eine Chance war, sich neu kennenzulernen. Die beiden hatten sich 1999 am Set des TV-Pilots "Heat Vision and Jack" kennengelernt und bereits nach wenigen Monaten geheiratet. "Wir kannten uns sechs Monate, verlobten uns, heirateten noch im selben Jahr und bekamen im darauffolgenden Jahr Ella", erinnerte sie sich. Über die Jahre seien sie in "unterschiedliche Richtungen" gewachsen – die Trennung habe ihnen Raum gegeben, die jeweils neue Version des anderen kennenzulernen.

Dass Ben und Christine heute so eng zusammenstehen wie eh und je, zeigten sie zuletzt auch öffentlich: Bei der TIME100 Gala in New York präsentierten sich die beiden Arm in Arm und sichtlich vertraut. Gemeinsam sind die Schauspieler Eltern von Tochter Ella und Sohn Quinlin. "Es gibt nichts Vergleichbares, wenn man zurückkommt – man hat so viel mehr Wertschätzung für das, was man hat, weil man weiß, dass man es auch nicht haben könnte", brachte Ben seine Gefühle auf den Punkt. Christine fasste es ähnlich zusammen: "Es gibt eine Freiheit in dem Komfort dieser Beziehung und der Verpflichtung dazu."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Stiller und Christine Taylor auf dem roten Teppich

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Time100-Gala 2026 in New York: Ben Stiller und Christine Taylor

Anzeige Anzeige

ZUMA / Zuma Press Ben Stiller und Christine Taylor mit ihrem Sohn Quinlin Dempsey Stiller, Juni 2025