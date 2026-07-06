Penélope Cruz und Ben Stiller trauerten am "Zoolander"-Set

Penélope Cruz (52) hat in einem Interview mit dem Magazin Porter eine emotionale Episode aus ihrer Vergangenheit offenbart. Während der Dreharbeiten zu "Zoolander 2" im Jahr 2015 verlor die Schauspielerin mitten in einem Nachtdreh ihren Vater. Er starb plötzlich und unerwartet an einem Herzinfarkt – mitten in der Nacht. Bereits zwei Wochen zuvor hatte ihr Kollege Ben Stiller (60) am selben Set seine Mutter verloren. Trotz ihrer Trauer mussten beide weitermachen und Menschen zum Lachen bringen.

"Er starb um zwei Uhr morgens. Wirklich jung, ein Herzinfarkt aus dem Nichts. Ich erinnere mich, dass ich kurz davor war, vor Schock ohnmächtig zu werden", erzählte Penélope dem Magazin Porter. "Am Montagmorgen musste ich wieder am Set sein und versuchen, die Leute zum Lachen zu bringen – und dabei eine Komödie drehen." Über die gemeinsame Erfahrung mit Ben sagte sie: "Jedes Mal, wenn ich Ben sehe, denke ich: 'Wow, was wir durchgemacht haben.'" Der Film habe weder für ihn noch für sie pausiert.

Heute legt Penélope großen Wert auf einen gesunden Lebensstil. "Ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich feiere wirklich nicht. Ohne Gesundheit haben wir nichts", erklärte die Schauspielerin. Zuletzt hatte sie außerdem selbst einen Gesundheitsschrecken: Ihr Arzt diagnostizierte zunächst ein mögliches Aneurysma – zum Glück stellte sich das als Fehlalarm heraus. Privat ist Penélope seit 2010 mit dem Schauspieler Javier Bardem (57) verheiratet. Die beiden haben zwei Kinder: Sohn Leo und Tochter Luna.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Penelope Cruz und Ben Stiller

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Getty Images Penélope Cruz und Ben Stiller beim Fan-Screening von "Zoolander No. 2" im Capitol Theater in Madrid, 1. Februar 2016

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