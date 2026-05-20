Neuer Look: Timothée Chalamet rasiert sich Schnurrbart ab

Timothée Chalamet (30) hat sich von seinem Markenzeichen getrennt: Bei einem Playoff-Spiel der New York Knicks gegen die Cleveland Cavaliers im Madison Square Garden zeigte sich der Schauspieler am Dienstag, erstmals glatt rasiert und mit kürzerer Frisur. Den Rest des Looks hielt er entspannt: Camouflage-Jogginghose und ein übergroßes Sweatshirt begleiteten den neuen Haarschnitt. Den Schnurrbart hatte sich Timothée ursprünglich für seine Rolle im Film "Marty Supreme" wachsen lassen und ihn auch nach dem Ende der Dreharbeiten noch lange getragen. Weitere prominente Gesichter an der Seitenlinie bei der Partie, die die Knicks mit 115:104 gewannen, waren People zufolge Talkshow-Host Jimmy Fallon (51) und Schauspieler Dustin Hoffman (88).

Schon in diesem Monat hat der 30-Jährige bewiesen, wie ernst er seine Leidenschaft für Basketball nimmt. Er teilte auf Instagram einen Clip, in dem er auf dem Court des Madison Square Garden einen beeindruckenden Dreipunktwurf versenkt. Der offizielle Account der Knicks reagierte mit einem Schmunzeln darauf und schrieb: "Check deine DMs, wir haben dir gerade einen 10-Tages-Vertrag geschickt" – und spielte damit auf einen kurzfristigen NBA-Vertrag an. Ebenfalls Anfang Mai entschied sich Timothée gegen die Met Gala und stattdessen für das Playoff-Spiel der Knicks gegen die Philadelphia 76ers. Im Podcast "7 PM in Brooklyn with Carmelo Anthony" hatte er bereits im Dezember erklärt, er sei in der Playoff-Zeit der Knicks schlicht zu sehr "locked in", also voll fokussiert, um anderswo aufzutauchen.

Während Timothée also auf der Tribüne des Madison Square Garden fieberte, zeigte sich seine Freundin Kylie Jenner (28) am 4. Mai auf dem roten Teppich der Met Gala. Das Paar ist seit April 2023 zusammen. Zuletzt hatten Insider gegenüber OK! angedeutet, die beiden seien zu verschieden – kulturell wie intellektuell befänden sie sich auf unterschiedlichen Ebenen. Ende April waren Timothée und Kylie noch gemeinsam beim Spiel der Knicks gegen die Atlanta Hawks in der Halle zu sehen, unter anderem in Gesellschaft von Tina Fey (56), Tracy Morgan (57) und Ben Stiller (60).

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei den New York Knicks: Timothée Chalamet fiebert im Madison Square Garden während Spiel 1 der Eastern Conference Finals mit

Anzeige Anzeige

Getty Images Promis verfolgen Cavaliers gegen Knicks im Madison Square Garden

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner and Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026