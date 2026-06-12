Muckis mit 60: Ben Stiller zeigt seine trainierten Arme

Bei den NBA-Finals 2026 zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs fiel Ben Stiller (60) nicht nur als lautstarker Fan auf, sondern auch wegen seines neuen Looks. Die Bilder vom Spielfeldrand zeigen den Schauspieler in einem entspannten Outfit aus schwarzem Knicks-Shirt, Jeans und Sneakern, das seinen trainierten Körper deutlich zur Geltung bringt. Seine sichtbar definierten Muskeln ließen Fans im Netz staunen, wie Hello! berichtet. Dass er im vergangenen November seinen 60. Geburtstag gefeiert hat, sieht man ihm wahrlich nicht an.

Ben verfolgte das historische Spiel aus nächster Nähe – die Knicks standen zum ersten Mal seit 27 Jahren wieder in den NBA-Finals. Neben Ben verfolgten auch Fat Joe (55) und Timothée Chalamet (30) das Spiel von den Rängen aus. Dass Ben so gut in Form ist, überrascht vielleicht, wenn man seine Aussagen zum Training kennt. In einem früheren Interview mit Phase9 über seinen 2004er-Film "A True Underdog Story" scherzte er über seine Vorbereitung: "Ich habe Völkerball mit einem Achtjährigen gespielt! So habe ich in das Trikot gepasst, das ich im Film trage."

Beruflich gibt es aktuell außerdem Grund zur Freude bei Ben: Noch in diesem Jahr soll mit "Focker-In-Law" der vierte Teil der Focker-Filmreihe erscheinen – sage und schreibe 16 Jahre nach dem letzten Teil. Privat läuft es für den Vater von zwei Kindern ebenfalls gut: Er und seine Frau Christine Taylor (54), von der er sich 2017 getrennt hatte, fanden während der Pandemie im Jahr 2020 wieder zueinander.

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Getty Images Ben Stiller während Spiel 1 der NBA Finals 2026 zwischen den San Antonio Spurs und den New York Knicks in San Antonio

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Getty Images Promis verfolgen Cavaliers gegen Knicks im Madison Square Garden

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Getty Images Ben Stiller und Christine Taylor bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.