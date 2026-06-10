In Knallorange: Timothée Chalamet jubelt für die Knicks

Timothée Chalamet (30) hat beim dritten Spiel der NBA Finals einmal mehr für Aufsehen auf den Rängen gesorgt. Der Schauspieler erschien am Montagabend in einem knallorangenen Trainingsanzug seiner Lieblingsmarke Chrome Hearts und feuerte die New York Knicks lautstark von seinem Courtside-Platz an – gemeinsam mit Ben Stiller (60) und Regisseur Josh Safdie. Doch nicht nur das Basketballspiel hielt die Fans in Atem: Timothées Look löste im Netz eine Welle an Vergleichen aus. Viele Kommentatoren sahen in dem 30-Jährigen eine direkte Kopie des Cartoon-Schurken Vector Perkins aus dem Animationsfilm "Ich – Einfach unverbesserlich", der dort einen täuschend ähnlichen orangefarbenen Anzug trägt.

Timothée kombinierte den auffälligen Trainingsanzug mit einem weißen T-Shirt darunter, Timberland-Stiefeln mit Chrome-Hearts-Verzierungen sowie Ringen von Ian Charms. Trotz seiner sichtbaren Begeisterung auf der Tribüne konnte er seiner Mannschaft nicht zum Sieg verhelfen: Die Knicks verloren Spiel drei gegen die San Antonio Spurs und mussten damit ihre Siegesserie abreißen lassen. Der Schauspieler hat die gesamte Finalserie modisch begleitet – in Spiel eins in San Antonio trug er eine diamantbesetzte Anhängerkette in Form seines Filmcharakters "Marty Supreme", in Spiel zwei setzte er auf schwarze Chrome-Hearts-Jeans und einen Reißverschluss-Hoodie derselben Marke.

Die NBA Finals gehen damit in mindestens fünf Spiele, und Timothée dürfte auch weiterhin dabei sein. Der gebürtige New Yorker ist bekennender Knicks-Fan und tauchte in dieser Saison immer wieder in der begehrten ersten Reihe auf – zuletzt auch mit seiner Freundin Kylie Jenner (28), die ihn zu einem Auswärtsspiel der Knicks begleitet hatte. Damals sorgten die beiden für einen viralen Moment, als sie auf dem Big Screen der Arena zu sehen waren und aus dem Publikum lautstark ausgebuht wurden.

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Getty Images Timothée Chalamet reagiert während Spiel drei der NBA Finals zwischen den San Antonio Spurs und den New York Knicks im Madison Square Garden

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Getty Images Timothée Chalamet reagiert während Spiel 3 der NBA Finals zwischen Spurs und Knicks im Madison Square Garden

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Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet beim Spiel der Eastern Conference Finals in Cleveland