Hart: Für Met Gala verpasst Ben Stiller das Knicks-Spiel

Ben Stiller (60) hat eine schwierige Entscheidung hinter sich: Der Schauspieler verpasste das Playoff-Spiel seiner geliebten New York Knicks, um stattdessen die Met Gala zu besuchen. Am Abend des mondänen Modeereignisses schlugen die Knicks die Philadelphia 76ers mit 137 zu 98 – ein Sieg, den Ben nicht live im Madison Square Garden miterleben konnte. In der Sendung "The Pat McAfee Show" sprach er jetzt offen darüber, wie schwer ihm diese Entscheidung gefallen sei. "Es war wirklich, wirklich hart", gestand er. Den Schritt bereut er bis heute nicht ganz, auch wenn er ihn nicht leichtfertig getroffen hat.

Der Grund für seine Wahl war ein enger Freund, der das Paar bereits drei Monate im Voraus zur Met Gala eingeladen hatte. Gemeinsam mit seiner Frau Christine Taylor (54) entschied Ben, diese Zusage nicht zu brechen. "Es wäre schäbig, unseren Freund zu canceln", erklärte er. Dass er deswegen Spott von anderen Fans bekommen würde, war ihm bewusst: "Ich sagte zu Christine am Abend davor: 'Ich glaube, ich werde dafür einiges einstecken müssen. Und ich weiß nicht, was ich tun soll.'" Um seine Treue zu den Knicks zumindest optisch zu zeigen, erschienen er und Christine in den typischen Orange-und-Blau-Farben des Teams auf dem roten Teppich. Heimlich verfolgte er den Spielstand außerdem auf seinem Handy – sehr zum möglichen Missfallen von Modezarin Anna Wintour (76), die Smartphones auf der Gala eigentlich nicht duldet, so Entertainment Weekly.

Besonders ironisch war die Situation, weil Schauspielkollege Timothée Chalamet (30), ebenfalls ein glühender Knicks-Fan, die umgekehrte Wahl traf und das Spiel lieber am Spielfeldrand verfolgte – während seine Freundin Kylie Jenner (28) die Met Gala ohne ihn besuchte. "Ich hatte die Hoffnung, dass Timothée auch zur Met Gala geht", erzählte Ben in der Sendung, "aber natürlich tat er es nicht." Beim zweiten Playoff-Spiel der Serie saßen die beiden dann immerhin Seite an Seite auf den Tribünen des Stadions.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Stiller, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Stiller und Christine Taylor bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Stiller beim "Severance" Experience Event in New Jersey