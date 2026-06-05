Star-Alarm bei den NBA-Finals: Diese Promis waren gestern da

Die NBA-Finals 2026 zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs lockten nicht nur Basketballfans in die Arena, sondern auch jede Menge Prominenz. Schauspieler Ben Stiller (60) war live dabei und fieberte sichtlich im Fanmodus mit den Knicks mit – gemeinsam mit Rapper Fat Joe (55) verfolgte er das Spitzenspiel aus nächster Nähe. Auch Filmstar Timothée Chalamet (30) feuerte das New Yorker Team lautstark von den Rängen an und sorgte damit für reichlich Aufsehen in der Halle.

Timothée, der regelmäßig bei Spielen der Knicks anzutreffen ist, musste für dieses Mega-Event auf seine üblichen Courtside-Plätze verzichten. Für weitere Starpower sorgte Comedian Tracy Morgan (57), der ebenfalls live in der Arena zugegen war. Dazu gesellten sich Filmregisseur Spike Lee (69), der – wie so oft bei Knicks-Spielen – im unübersehbaren orangefarbenen Knicks-Look auftauchte, sowie Basketball-Legende Shaquille O'Neal (54), der am Spielfeldrand für Aufmerksamkeit sorgte. Am Ende siegten die Knicks gegen die Spurs.

Für Promis ist es eine besondere Ehre, die begehrten Courtside-Tickets direkt am Spielfeldrand zu ergattern. Während bei den Knicks meist Stars wie Ben, Spike, Timothée oder auch Chris Rock (61) anzutreffen sind, sitzen bei Spielen der Los Angeles Lakers beispielsweise oft Jack Nicholson (89), Leonardo DiCaprio (51), Denzel Washington (71), Adam Sandler (59) und Kim Kardashian (45) auf den heiß begehrten Plätzen. Während manche Promis für einzelne Spiele eingeladen werden, lassen sich Teams insbesondere die Dauerkarten auch von berühmten Persönlichkeiten teuer bezahlen.

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Getty Images Ben Stiller während Spiel 1 der NBA Finals 2026 zwischen den San Antonio Spurs und den New York Knicks in San Antonio

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Getty Images Spike Lee beim ESPN-Vorspiel zur ersten Partie der NBA Finals 2026

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Getty Images Timothée Chalamet verfolgt die Knicks vs. 76ers in den NBA-Playoffs im Madison Square Garden