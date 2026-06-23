Mette-Marits Kinder genießen die Fußball-WM in New Jersey

Es ist ein seltener Moment der Unbeschwertheit in einer für die norwegische Königsfamilie hochemotionalen Zeit. Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und ihr Bruder Prinz Sverre Magnus (20) wurden laut Gala in der Nacht zu Dienstag im MetLife Stadium in New Jersey gesichtet. Die royalen Geschwister verfolgten dort bestens gelaunt das WM-Gruppenspiel der norwegischen Nationalmannschaft gegen Senegal. Der packende 3:2-Erfolg bedeutete nicht nur den vorzeitigen Einzug in die nächste Runde für Erling Haaland (25) und sein Team – er schenkte offenbar auch den beiden Königskindern einen Moment zum Durchatmen und Krafttanken.

Denn hinter den Mauern des Osloer Palasts liegen schwere Wochen. Der gemeinsame USA-Ausflug markiert den ersten öffentlichen Auftritt der Geschwister seit der Lungentransplantation ihrer Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit (52). Ingrid Alexandra war erst Anfang Juni aus Australien zurückgekehrt, um ihrer Familie in dieser schwierigen Zeit beizustehen. Vor ihrer Abreise in die USA besuchte sie ihre Mutter noch im Osloer Universitätskrankenhaus. Auch Kronprinz Haakon (52) wich seiner Frau während der vergangenen Wochen kaum von der Seite – während in Norwegen viele Menschen gespannt auf Neuigkeiten warteten.

Dass Ingrid Alexandra und Sverre Magnus nun in New York weilen, zeigt jedoch, dass die schwerste Phase des Eingriffs offenbar überstanden sein dürfte. Neben dem Mitfiebern im Stadion steht für die royalen Geschwister am Mittwoch noch der Besuch einer Fußballschule in Brooklyn auf dem Programm, bevor am 26. Juni das entscheidende Vorrundenspiel gegen Frankreich ansteht. Während sich Mette-Marit in Oslo weiterhin von der Operation erholt, schöpfen ihre Kinder in der Ferne neue Kraft – getragen von der Euphorie der norwegischen Fans, die das Stadion mit ihren traditionellen Gesängen in eine skandinavische Festung verwandelten.

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Imago Prinz Sverre Magnus und Prinzessin Ingrid Alexandra im Juni 2026

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Getty Images Prinz Sverre Magnus, Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon, Norwegischen Verfassungstag im Mai 2026 in Skaugum

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Nigel Waldron / Getty Images Die norwegische Königsfamilie im Mai 2017