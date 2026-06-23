Selten: Emma Watson strahlt auf Event neben Prinz William

Seltene Momente, in denen Emma Watson (36) öffentlich auftritt, haben es in sich – das bewies die Schauspielerin jetzt erneut eindrucksvoll. Gemeinsam mit Schauspieler Benedict Cumberbatch (49) erschien sie laut Gala am Montag in London an der Seite von Prinz William (44) bei einem Business-Forum der Initiative United for Wildlife, die zur Royal Foundation gehört. Doch während es bei dem Event eigentlich um Themen wie Finanzen, Verkehr und Technologie ging, sorgte Emma vor allem mit ihrem Look für Gesprächsstoff im Netz.

Beim Auftritt präsentierte die 36-Jährige ihre bislang längsten Haare seit vielen Jahren: XXL-Wellen, die fast bis zum Steißbein reichen, geziert von einem Seitenscheitel und dezenten goldenen Highlights. Zuletzt trug sie diese Länge zu Zeiten der Harry Potter-Filme – zuletzt 2011. Dazu kombinierte Emma ein eng anliegendes, tief ausgeschnittenes schwarzes U-Boot-Oberteil mit einem mehrlagigen weißen Rock in Blütenoptik. Goldene Akzente setzte sie mit einer auffälligen Herzanhänger-Halskette, einem Gliederarmband und einem maßgefertigten Roségold-Ring mit Diamanten. Auch ihr Make-up begeisterte: sanfter brauner Lidschatten, goldenes Rouge auf Wangen und Stirn sowie ein zarter Pfirsichlippenstift rundeten den sommerlichen Look ab. Fans im Netz schwärmten und titelten ihren Look mit "Richtig glowy".

Emma Watson, die als Kind in ständiger Angst lebte, ist vor allem für ihre Rolle als Hermine Granger in der "Harry Potter"-Filmreihe bekannt, die sie von 2001 bis 2011 spielte. Seither übernahm sie weitere Rollen, etwa in "Die Schöne und das Biest" im Jahr 2017, und engagierte sich zudem als UN-Botschafterin für Geschlechtergleichstellung. Öffentliche Auftritte sind für die Britin in den vergangenen Jahren jedoch zur Seltenheit geworden, weshalb jeder ihrer Red-Carpet-Momente für besondere Aufmerksamkeit sorgt.

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Imago Benedict Cumberbatch, Prinz William und Emma Watson, Juni 2026

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Imago Prinz William und Emma Watson beim United for Wildlife Business Forum in London

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United Archives GmbH / ActionPress Ron Weasley, Harry Potter und Hermine in "Der Orden des Phönix"