Früher Ruhm: Emma Watson lebte als Kind in ständiger Angst

Emma Watson (35), die im zarten Alter von zehn Jahren durch die Rolle der Hermine Granger in den Harry Potter-Filmen weltberühmt wurde, spricht in einem seltenen Interview offen über die Schattenseiten des frühen Ruhms: "Wenn ich ehrlich bin, hatte ich meistens einfach nur Angst", berichtet die Schauspielerin im Gespräch mit Hollywood Authentic. Viele Jahre habe sie so viel gearbeitet, bis sie an einen Punkt gelangte, an dem sie sich völlig ausgebrannt fühlte. "Ich brauchte eine Pause, um mein Leben und mich selbst wieder aufzubauen", erklärt Emma und betont, wie zerstörerisch das Rampenlicht für die Seele sein kann. Heute widmet sie sich stattdessen dem kreativen Schreiben – eine Leidenschaft, die sie während ihres Studiums in Oxford für sich entdeckte.

Heute blickt Emma mit gemischten Gefühlen auf ihre Karriere zurück. Sie merkt an, dass sie den künstlerischen Aspekt an ihrer Arbeit vermisse, nicht jedoch die Werbearbeit, die oft damit einherging. Während sie in Filmen wie "Little Women" weiterhin brillierte, zog sie sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück und konzentrierte sich auf ihr persönliches Glück und ihre Entwicklung. Emma betont, dass Familie, Freunde und ein stabiles Zuhause für sie nun die wichtigsten Grundlagen ihres Glücks bilden. Erst kürzlich warnte ihr Vater Chris Watson im Hinblick auf die Dreharbeiten zur neuen Harry-Potter-Serie auch andere Eltern davor, welche Herausforderungen mit einem derartigen Ruhm für Kinder und deren Familien einhergehen könnten.

Die Neuadaption des Harry-Potter-Franchise durch HBO wirft ihre Schatten voraus. Jungtalente wie Dominic McLaughlin, Arabella Stanton und Alastair Stout übernehmen dabei die ikonischen Rollen von Harry, Hermine und Ron. Emma selbst gab bisher kein Statement zu den Nachwuchstalenten, doch J.K. Rowling (60) zeigte sich begeistert und bekundete öffentlich ihre Unterstützung. Bereits jetzt entfachen die Neuigkeiten zu der Serie eine Welle der Diskussionen unter den Fans. Mit der geplanten Staffelstruktur, die den Originalbüchern treu bleiben soll, eröffnet diese Neuinterpretation der magischen Welt eine spannende neue Ära für alteingesessene und neue Potter-Fans gleichermaßen.

Anzeige Anzeige

Imago Schauspielerin Emma Watson im Juni 2025 in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Radcliffe, Emma Watson, und Rupert Grint, Juli 2009

Anzeige Anzeige

Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout