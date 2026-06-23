Taylor Swift und Travis feiern vor Hochzeit getrennt Partys

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) stimmen sich ganz unterschiedlich auf ihren großen Tag ein: Während die Sängerin ein entspanntes Mädelswochenende in Rhode Island genießt, lässt es der Footballstar mit seinen Jungs in Kalifornien krachen. Wie das Magazin People berichtet, wurde Travis in West Hollywood, Los Angeles und später auch in San Diego gesichtet, wo er mit seinem Bruder Jason Kelce (38), Ex-Teamkollege Ross Travis und Comedian Druski unterwegs war. Die Männerclique tauchte unter anderem im exklusiven The Bird Streets Club, in einer Kultkneipe, bei einem Electro-Konzert und sogar bei einem NASCAR-Rennen auf. Taylor soll derweil mit engen Freundinnen wie Abigail Anderson in ihrer Villa in Watch Hill gefeiert haben.

Travis startete seine Junggesellen-Sause dem Bericht nach mit einem Abend im The Bird Streets Club auf dem Sunset Strip, bevor die Party in den nächsten Tagen weiterging. In der Kultkneipe Barney's Beanery in West Hollywood verfolgte der Kansas-City-Chiefs-Star mit Freunden zunächst Spiele der Fußball-WM 2026, ehe er beim Chris-Lake-Konzert im Los Angeles State Historic Park richtig aufdrehte. Als der DJ einen Remix von Taylor spielte, schnappte sich Travis das Mikro, schoss Seifenblasen ins Publikum und rief laut Videos auf X: "Ich wette, ihr habt heute Abend nicht mit Tay Tay gerechnet, oder!" und "Ich weiß, ihr fühlt es". Am Sonntag ging es dann sportlich weiter: Beim NASCAR-Rennen auf dem Marinestützpunkt Coronado in San Diego traf Travis auf Teamkollege Patrick Mahomes (30) und Rennfahrer-Legende Dale Earnhardt Jr., wie Clips auf den Social-Media-Kanälen von Xfinity Racing und Sports on Prime zeigen. Mitten in der Männerrunde: Taylors Bruder Austin Swift, der auch bei einem gemeinsamen Ausflug an einen Golfsimulator gesichtet wurde.

Während Travis quer durch Kalifornien unterwegs war, soll Taylor laut TMZ in aller Ruhe mit ihren Freundinnen in Rhode Island gefeiert haben. Vor ihrer Villa in Watch Hill wurden unter anderem ihre langjährige Vertraute Abigail Anderson und weitere Gäste gesichtet. Die Hochzeitsvorbereitungen laufen offenbar auf Hochtouren: Ein Herrenausstatter in Kansas City teilte kürzlich Fotos, auf denen Chiefs-Coach Andy Reid, Manager Brett Veach und Medizinchef Rick Burkholder in eleganten Anzügen anprobieren. Dazu schrieb der Ladenbesitzer auf Instagram: "KC CHIEFS Andy Reid, Brett Veach und Rick Burkholder machen sich bereit für die Travis Kelce und Taylor Swift Hochzeit!". Taylor und Travis hatten ihre Verlobung im vergangenen Sommer mit einem gemeinsamen Post auf Instagram öffentlich gemacht.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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Getty Images Taylor Swift bei der Songwriters Hall of Fame Gala 2026