Fans rätseln: Fehlte sie etwa bei Taylor Swifts Brautparty?

Taylor Swift (36) soll ihren großen Junggesellinnenabschied bereits am vergangenen Wochenende gefeiert haben – und die Fans rätseln nun über ein auffälliges Detail. Laut dem Promiportal TMZ fand die Bachelorette-Party der Sängerin in ihrem luxuriösen Ferienhaus im US-Bundesstaat Rhode Island statt. Augenzeugen wollen dort eine Frau in einem weißen Outfit auf dem Balkon gesehen haben, die Taylor zum Verwechseln ähnlich sah. An ihrer Seite sollen drei weitere Gäste in schwarzen Looks gestanden haben. Doch von einer Person, die früher fast immer an Taylors Seite war, fehlte jede Spur: Blake Lively (38) war zur selben Zeit allein beim Einkaufen gesichtet worden.

Mehr Details zu der geheimnisvollen Party sind bislang nicht bekannt. Die Insider, die über die Balkon-Sichtung berichteten, verrieten TMZ lediglich, dass neben Taylor drei enge Begleiterinnen anwesend gewesen sein sollen – ihre Identität blieb allerdings offen. Statt im großen Stil in einem Club zu feiern, scheint sich die Musikerin für eine eher intime Runde in ihrem Ferienhaus entschieden zu haben. Während Taylor in Rhode Island mit den Liebsten auf ihre Zukunft anstieß, wurde ihr Verlobter Travis Kelce (36) in Los Angeles beim Feiern gesehen. Dort soll der Footballstar Medienberichten zufolge seinen eigenen Junggesellenabschied genossen haben. Gerüchten zufolge soll die Hochzeit Anfang Juli im Madison Square Garden in New York über die Bühne gehen.

Der fehlende Auftritt von Blake sorgt vor allem deshalb für Gesprächsstoff, weil die Freundschaft der beiden Frauen in den vergangenen Monaten stark gelitten haben soll. Die Schauspielerin und die Musikerin galten lange als unzertrennlich und wurden oft gemeinsam bei Familienausflügen oder Restaurantbesuchen in New York gesichtet. Dann kam es jedoch zum Bruch, nachdem Blake in ihren Rechtsstreit mit Justin Baldoni (42) hineingezogen wurde und dabei auch private Nachrichten der Sängerin öffentlich wurden. Taylor soll daraufhin auf Abstand gegangen sein und die beiden wurden seit Längerem nicht mehr zusammen fotografiert. Zuletzt hieß es aus Insiderkreisen, dass die beiden ein klärendes Telefonat geführt haben und Blake eine Einladung zur anstehenden Hochzeit erhalten habe – ein deutlicher Gegensatz zu früheren Berichten, wonach die Gästeliste zunächst ohne sie geplant worden sein soll.

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Getty Images Bei der Songwriters Hall of Fame Gala in New York: Taylor Swift auf dem roten Teppich

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ActionPress Blake Lively und Taylor Swift in Soho

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Backgrid Taylor Swift und Blake Lively im Januar 2024