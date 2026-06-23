UK-Besuch: Harry und William werden sich nicht aussprechen

Prinz Harry (41) soll schon bald nach Großbritannien reisen und dort offenbar seinen Vater König Charles III. (77) treffen. Für den Herzog von Sussex wäre es ein besonders emotionaler Besuch, denn auch Herzogin Meghan (44) sowie die gemeinsamen Kinder Archie (7) und Lilibet (5) sollen zum ersten Mal seit 2022 wieder in das Vereinigte Königreich kommen. Trotz dieses Familienmoments rechnen Royalexperten laut Page Six aber nicht damit, dass es bei der Reise auch zu einer Aussprache mit Prinz William (44) kommt. "Ich würde ganz sicher nicht erwarten, dass auf diesem Besuch irgendetwas passiert", sagte etwa Royalreporterin Emily Nash. Zwar sei es theoretisch möglich, dass beide im Rahmen eines größeren Familientreffens zufällig am selben Ort sind, doch angesichts der zerrütteten Beziehung sehe sie keinen Anlass, warum sie freiwillig Zeit miteinander verbringen sollten.

Adelsexpertin Amanda Matta zeichnet ein ähnliches Bild. Sie schilderte gegenüber dem Portal, dass das Verhältnis der Brüder derzeit als das "am stärksten belastete" innerhalb der königlichen Familie gilt. William versuche sich als entschlossener künftiger König zu präsentieren – auch im Umgang mit Harrys möglicher Rückkehr. "William ist seit Jahren derjenige, der sich querstellt, und betrachtet Harrys Verrat als unverzeihlich", erklärte sie. Charles selbst halte sich Royalreporterin Emily Nash zufolge aus dem Bruderkonflikt heraus: "Ich denke, er konzentriert sich einfach auf seinen eigenen Moment, Zeit mit dem Sohn zu verbringen, den er lange nicht gesehen hat."

Zwischen Harry und William herrscht schon seit Jahren Eiszeit. Besonders nach dem Rückzug von Harry und Meghan aus dem engeren Kreis der Royals im Jahr 2020 verschärften sich die Spannungen innerhalb der Familie deutlich. Damals zog das Paar nach Kalifornien und verlor seine Sicherheitsprivilegien im Vereinigten Königreich. Meghan war zuletzt 2022 in Großbritannien, als sie gemeinsam mit Harry zur Beerdigung von Queen Elizabeth II. (†96) reiste. Archie und Lilibet waren seit den Feierlichkeiten zum Platinjubiläum der verstorbenen Monarchin nicht mehr dort. Umso größer ist nun die Aufmerksamkeit rund um die Rückkehr der Sussexes und das Wiedersehen mit Charles. Dass es zu einem Treffen oder gar einer Versöhnung zwischen Harry und William kommt, halten sämtliche Adelsexperten jedoch für unwahrscheinlich. "Solche Dinge müssen Schritt für Schritt geschehen", sagte etwa Emily Nash und fügte hinzu: "Wenn die Dinge in dieser Familie so schwierig und so entfremdet gewesen sind, würde ich nicht erwarten, dass sich über Nacht etwas ändert." Dennoch hoffen viele Royal-Fans weiterhin darauf, die beiden Brüder wieder vereint zu erleben.

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

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Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus