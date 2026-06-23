Victoria Beckham am Boden zerstört wegen Brooklyn-Streit

Was eigentlich ein triumphaler Freudentag für die Familie hätte sein sollen, entwickelte sich zu einem neuen Tiefpunkt im Beckham-Familienstreit: Vor knapp zwei Wochen erhielt David Beckham (51) seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame – gefeiert von seiner Frau Victoria Beckham (52), den drei jüngeren Kindern Romeo (23), Cruz (21) und Tochter Harper (14) sowie prominenten Freunden wie Tom Cruise (63) und Eva Longoria (51). Brooklyn Peltz-Beckham (27), Davids und Victorias ältester Sohn, fehlte jedoch bei der Zeremonie. Harper unternahm daraufhin einen Versöhnungsversuch und fuhr persönlich zu Brooklyns Haus in Los Angeles, um ihm einen Brief zu überbringen. Doch Brooklyn und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (31) reagierten auf die Aktion mit einem öffentlichen Statement, das die Geste als inszeniert bezeichnete.

In dem Statement, das ein Sprecher des Paares veröffentlichte, hieß es: "Dass Fotografen bereitstanden, als der Brief persönlich übergeben wurde, sagt alles – das war für die Kameras inszeniert." Laut einem Insider, der gegenüber dem Mirror sprach, hat diese Reaktion Victoria tief getroffen: "Zu sagen, dass Victoria am Boden zerstört ist, wäre eine Untertreibung. Sie ist absolut am Zerbrechen darüber, dass Brooklyn so auf den Besuch seiner Schwester reagiert hat. Das war Harpers Friedensangebot, aber es wurde ihr ins Gesicht zurückgeworfen." Auch David soll über den Vorfall außerordentlich verärgert sein – vor allem darüber, dass der Streit seinen besonderen Moment überschattet habe.

Schon vor zwei Wochen hatte sich abgezeichnet, wie sehr David das Thema vermeiden wollte. Kurz vor der Walk-of-Fame-Zeremonie brach er ein Interview mit dem Magazin Variety abrupt ab, als ein Reporter ihn auf den Konflikt mit Brooklyn ansprach. "Ich möchte Sie aufhalten, aber das ist eine private Angelegenheit. Das ist das Einzige, worüber ich nicht sprechen möchte", sagte David. Stattdessen lenkte er das Gespräch auf Arbeit, Ehrgeiz und die Familie. "Jeden Tag gibt es einen Berg zu erklimmen. Ich habe ein Leben, in dem ich mit dem, was ich tue, sehr beschäftigt bin. Ich habe vier erwachsene Kinder, die Unternehmen, den Klub in Miami, aber ich möchte immer noch mehr erreichen", erklärte er.

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Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham

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Instagram / nicolapeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Juni 2026

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Getty Images David Beckham spricht bei seiner Hollywood Walk of Fame Star Ceremony in Hollywood, Kalifornien